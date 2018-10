El frontón volverá a abrir mañana tras acoger migrantes

El Frontón Andarax acoge desde el domingo a los migrantes trasladados a Almería para los que no había cabida en las instalaciones del puerto. De acuerdo a los datos aportados por la Comisaría de Policía Nacional de Almería, un total de 185 personas permanecían durante la jornada de ayer en este improvisado centro de atención de inmigrantes mientras que en las instalaciones portuarias permanecían otras 187 personas que están siendo identificadas y puestas al cargo de oenegés. Sobre esta medida, atribuyen desde el cuerpo que la «única» provincia que contaba con un plan de emergencia de este tipo en Andalucía Oriental es Almería y los puertos «están saturados», por lo que no hay previsión sobre cuándo puede ser clausurado el frontón municipal. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que, según el ritmo en el que se está llevando a cabo este proceso, esperan que el próximo miércoles el frontón municipal quede desocupado, siempre y cuando no sean trasladadas más personas hasta Almería tras ser rescatadas en el mar y se vuelva a necesitar este espacio.

Los menores que permanecían en estas instalaciones ya han sido puestos bajo la tutela de la Junta de Andalucía mientras que a las mujeres «se les está dando prioridad» para su entrega a oenegés dada «su situación de vulnerabilidad y el que muchas de ellas son víctimas de redes de trata».