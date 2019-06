IU frena la dimisión de Amate por los resultados del 26M Reunión de la Coordinadora Provincial, ayer, en la sede de Almería. / R. I. Amate puso el cargo a disposición de la directiva provincial del partido, que rechazó esa posibilidad y que aprobó un informe muy autocrítico sobre la gestión de IU y de sus marcas electorales actuales MIGUEL CÁRCELES Almería Domingo, 2 junio 2019, 18:17

La Coordinadora Provincial, el máximo órgano de dirección política de IULV-CA entre asambleas, frenó ayer la dimisión de María Jesús Amate y de su equipo directivo de sus respectivos cargos orgánicos votando a favor de su informe postelectoral e invalidando de este modo la puesta a disposición del partido de las responsabilidades orgánicas en una reunión interna en la que la formación debatió sobre los pésimos resultados obtenidos este 26M (IU ha perdido su respresentación en Ayuntamientos del peso poblacional de Almería y El Ejido y no contará con diputado provincial).

El informe de la coordinadora provincial, Amate, estuvo «basado en una autocrítica profuda», indicaban fuentes de la organización, y en él se reconocía los «malos resultados» electorales que han originado la pérdida de representación institucional y la pérdida de dos alcaldías (Rioja y Velefique) así como la merma de representantes en toda la provincia. IU obtuvo en 2015 un total de 35 escaños que ahora ha visto cómo se reducían a 19 (uno de ellos en la coalición Adelante Andalucía con Podemos en el municipio de Níjar).

Estos malos resultados «no tienen una única causa», ha defendido la dirección ante la militancia. El informe de Amate reconoció entre los motivos de este muy mal resultado que, además de no ir en coalición con Podemos en la mayor parte de los municipios «debido a la falta de acuerdo en las negociaciones provinciales y locales«, estas elecciones han tenido lugar tras otros comicios en los que IU -subrayó Amate- ha »invisibilizado« las siglas de IU para »esconderlas dentro de otras marcas«. Se refería a las de Adelante Andalucía (en las autonómicas) o Unidas Podemos (en las generales). »Apostar por ellas despues de dos citas electorales donde no habían aparecido ha sido arriesgado«.

No obstante, el informe politico reconoce que no en todos los territorios ha ocurrido lo mismo y que esta apuesta por las siglas de IU, utilizadas desde 1986, ha funcionado en unos municipios y no en otros. Además de otras pinceladas políticas relativas a los resultados obtenidos por PP y PSOE, la coordinadora provincial de IULV-CA admitió en su informe la débil situación política de IU y la necesidad de marcar una nueva hoja de ruta «lo más acertada posible» para devolver a la coalición a una senda de representación y peso específico institucional.

Tras la lectura del informe, la coordinadora provincial de IULV-CA, ampliada dado el momento político de la convocatoria, abrió un intenso turno de intervenciones por parte de los miembros del órgano de dirección y militantes en general. El informe contó con la mayoría de votos a favor y por tanto la continuidad de la dirección provincial.

Por otra parte, la coordinadora Local de El Ejido, María Angeles Fernández, dió a conocer una resolución aprobada en su asamblea, en la que insta a la dirección federal a la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria y Urgente de IU «para aclarar, repensar y redefinir» el espacio político de la formación, su proyecto y su política de alianzas «desde un debate responsable» en el seno de la organización «donde sea la militancia quien tome la palabra y adopte los acuerdos colectivos».

Dos alcaldías menos

IU ha visto caer su representación municipal a casi la mitad en estas elecciones. De los 35 escaños que obtuvo en 2015 ha pasado a 19 (uno de ellos en coalición con Podemos). Sin embargo, la sangría ha venido también produciéndose a lo largo de los últimos cuatro años, en los que algunos de sus regidores acabaron cambiando de filas. Esto pasó, por ejemplo, en Velefique, donde la candidatura de IU -que gobernaba el municipio y ostentaba la alcaldía con mayoría absoluta- desapareció para integrarse sus miembros en en PSOE, algo que también hizo una de las representantes electas por IU en Adra. Además, IU también perdió un concejal en Turre tras la expulsión de sus filas. Y en estas últimas elecciones también ha perdido, a manos del PSOE, la mayoría en Rioja, otro de sus fetiches provinciales. El único municipio en el que las cosas le han ido mejor a IU ha sido en Alcolea, cuya lista ha incrementado su representación en un escaño.