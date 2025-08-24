Fraudes, zulos, peticiones insólitas y locales mal acondicionados Ser fumador, tener mascota o, incluso, hijos menores de edad también son motivos para descartar a interesados en alquilar viviendas

P. G-T. / A. A y C. R. Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 00:31 Comenta Compartir

Un repaso rápido a los portales inmobiliarios más populares basta para encontrar algunos anuncios fraudulentos, zulos sobrevalorados, peticiones insólitas o locales mal acondicionados par vivir. También abundan los anuncios que, de partida, criban a parte de los interesados. «Alquiler para docentes o empleados públicos de cuatro viviendas 'premium' en el centro de Almería», especifica un anunciante sobre qué tipo de inquilinos busca.

Ser fumador, tener mascota o, incluso, hijos menores de edad también son motivos para descartar a interesados en alquilar viviendas para no pocos propietarios, que en algunos casos solicitan documentación similar a la que se entrega a los bancos para obtener hipotecas(contratos, nóminas, avales...) para garantizar el pago de las mensualidades convenidas.

Y, por supuesto, también hay intentos de fraude. Viviendas con precios más que razonables en zonas para nada asequibles, intentos de cobrar un 'adelanto' por tener acceso a ver un inmueble que jamás se llega a visitar, fotografías que no se corresponden con la realidad... Es fácil caer en estos engaños y difícil luchar contra quienes los planean.

Preguntado a este respecto el portal Idealista, la web inmobiliaria señala que hace«un gran esfuerzo humano y tecnológico en la lucha contra estas mafias». «Actualmente, nuestros sistemas y equipos hacen que sea prácticamente imposible poner un anuncio fraudulento desde cero; la mayoría de las veces, las mafias se hacen con el control de anuncios perfectamente legales mediante técnicas de 'phising'. Nuestros sistemas son capaces de detectar estas suplantaciones a los pocos minutos de producirse y son dados de baja de forma automática», indican.

La web asegura que tiene un equipo de calidad que trabaja las 24 horas del día atendiendo incidencias y utilizando las últimas tecnologías como apoyo. Eso sí, por confidencialidad y seguridad, no pueden dar más información sobre los métodos que emplean para controlar el fraude.