Francisco Moreno Benito gana el IX Concurso Alfaralmería 2025 Las piezas participantes permanecerán expuestas en la jaima habilitada en Alfaralmería hasta el próximo sábado 30 de agosto

La 33º Feria de Alfarería Tradicional y Cerámica, Alfaralmería, continúa siendo punto de encuentro para los artesanos del barro de España, Portugal y Francia, que hasta el sábado 30 de agosto exponen sus piezas en la Rambla de Almería, donde el público disfruta contemplando y adquiriendo auténticas obras de arte. Además de las exposiciones, la Feria se enriquece con la celebración del IX Concurso de Alfarería Tradicional y Cerámica, que este año ha repartido un total de 1.800 euros en metálico entre los ganadores.

El primer premio ha sido otorgado a Francisco Moreno Benito, de Cerámica Moreno Benito (Talavera de la Reina, Toledo), quien presentó un pie con copa tradicional. La obra destaca por su elaboración con cerámica típica talaverana y por mantener los colores y la pintura característica. Ha recibido diploma y el premio de 1.000 euros.

El segundo premio recayó en Joana Segura Ruiz, de Joana Segura Cerámica (Onda, Castellón), una escultura de mujer. La pieza combina torno y moldeado, trabajada con la técnica japonesa del Rakú, lo que le confiere una superficie esmaltada en tonos oscuros, que van del marrón rojizo al verde metálico, con reflejos irisados únicos producto de la cocción especial. Recibe diploma y 500 euros.

El tercer galardón fue para Marcial Carrasco Díaz, de Cerámica Abad (Puente del Arzobispo, Toledo), con un macetero «realizado en la única cerámica considerada Patrimonio de la Humanidad». Ha recibido diploma y 300 euros.

La concejala de comercio ha subrayado la relevancia de contar con 29 artesanos procedentes de distintos puntos de España, además de Francia y Portugal, en una feria que es referente nacional en el sector. Asimismo, resaltó la calidad y el valor patrimonial de las piezas presentadas.

El jurado del concurso ha estado formado por María Dolores Martínez Navarro del área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Guillén Martín, secretaria de la Junta Arbitral, y José Francisco González García, director de la Escuela y Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar.

Las piezas participantes permanecerán expuestas en la jaima habilitada en Alfaralmería hasta el próximo sábado 30 de agosto, último día de la Feria, que ha contado con la inscripción de nueve alfareros procedentes de provincias como Toledo, Málaga, Badajoz o Castellón, además de Portugal.

Esta XXIII edición de la Feria Alfaralmería está coordinada por el Área de Comercio, Empleo, Emprendimiento y Juventud del Ayuntamiento de Almería.