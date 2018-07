Las formaciones políticas coinciden en aprovechar el potencial de 'la cuarta edad' Lucía Ayala, Marta Bosquet, Magdalena Cantero, Noemí Cruz y Aránzazu Martín. :: / J. N. J. N. El curso sobre 'Silver Economy' se clausuró con una mesa redonda en la que se pusieron en liza las necesidades actuales de los mayores J. N. ALMERÍA Sábado, 21 julio 2018, 00:15

Ayer finalizó el curso 'Entornos saludables para las personas mayores en el marco de la Silver Economy', que se celebró en el Hotel AC Marriott Almería y que se encuadra en el programa de los XIX Cursos de Verano, con la organización de la Universidad de Almería y con la intención de que las personas mayores tengan un papel activo en nuestra sociedad.

La tercera sesión del curso estuvo representada por las cuatro parlamentarias que representan a Almería en el Parlamento Andaluz: Aránzazu Martín, por el PP; Noemí Cruz, por el PSOE; Marta Bosquet, por Ciudadanos; y Lucía Ayala, por Podemos. Las parlamentarias, acompañadas por Magdalena Cantero, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, protagonizaron una mesa redonda que se tituló 'Una nueva ciudadanía. Nuevas propuestas para personas mayores'. Cantero, en su presentación de la jornada, recordó algunas ideas que se vieron en los días anteriores del curso, como la importancia que tienen los mayores como colectivo social, aportando el dato de que «hay actualmente 9 millones de españoles que superan los 65 años» y que, tanto por el volumen que suponen en la población como porque «los mayores son los votantes más fieles, tienen un índice de abstención menor al 10%», es importante tener ese dato en cuenta.

Aránzazu Martín, parlamentaria del PP por la circunscripción de Almería y antigua concejal del Ayuntamiento de Almería entre los años 2011 y 2015, tomó la palabra en primer lugar para agradecer a la Universidad de Almería esta oportunidad, ya que confesó tener un gran cariño a la misma, «yo me he criado en la universidad, me he hecho en la universidad, he trabajado en la universidad, sigo estudiando en la universidad, me encanta el mundo universitario».

Para comenzar su discurso, la parlamentaria del PP comentó sorprendida el dato ofrecido por Magdalena Cantero en la presentación sobre la cantidad actual de españoles con más de 65 años, porque precisamente iba a comenzar con la cifra de que «la Asamblea Mundial del Envejecimiento hablaba de que íbamos a pasar de 6,5 millones de personas mayores de 65 años en 2001 a 9 millones en 2025», un guarismo que, como se comprobó, ya se ha cumplido actualmente sin llegar hasta ese año.

Un voto diferente

Aránzazu Martín defendió la idea de que las personas mayores deben de estar continuamente en la agenda política de los diferentes partidos, ya que hay que considerar que tienen una posición de voto distinta, aunque no es sólo cuestión de voto, sino de una realidad que todos los partidos deben tener en cuenta con políticas transversales, matizando esta idea con que «es verdad que tenemos medidas políticas muy concretas dirigidas a personas mayores de 65 años, pero la realidad es que nosotros trabajamos de forma transversal».

La parlamentaria del Partido Popular, resumió que desde los partidos políticos y las administraciones, lo que se pretende es «conseguir que nuestras personas mayores permanezcan más autónomas e independientes el mayor tiempo posible», de hecho, para Martín, «esa es la clave del envejecimiento activo». En este objetivo, los partidos deberían prevenir con políticas el envejecimiento activo, viendo el envejecimiento como una oportunidad y no como una carga. Martín explicó esta idea con que «las personas mayores ahora mismo forman parte de una amplia red de voluntariados».

En segundo lugar tomó la palabra Noemí Cruz, parlamentaria del PSOE por Almería, quien volvió a incidir en la idea de que las personas mayores son una oportunidad, en este caso, para generar empleo en torno a sus necesidades. Desde el punto de vista de Noemí Cruz, «está teniendo lugar un cambio cuantitativo, respecto a que van cambiando las necesidades de los mayores».

Ese cambio cuantitativo del que habló la parlamentaria por el PSOE se ve reflejado en que «ya hoy podemos hablar de una cuarta edad», por la calidad de vida que nuestra sociedad ha alcanzado. Ante este cambio de necesidades que comentó, unido a la pregunta sobre qué es lo que buscan los mayores, Cruz respondió que lo que necesitan es una atención integral, porque «ya no son mayores que buscan la residencia», o, al menos, en gran parte. Para todo ello, Cruz destacó la importancia de que se impliquen las instituciones. Marta Bosquet, parlamentaria de Ciudadanos, fue la tercera en intervenir comenzando también por comentar otro dato, el referente a que para el 2060 uno de cada tres europeos tendrá más de 65 años. Para Bosquet este dato tiene una parte buena y una parte mala, que sería el tema de los costes, algo que según la política, se podría prevenir fomentando iniciativas de natalidad, para compensar y sufragar los gastos, ya que «es importante hacer políticas que fomenten la natalidad y políticas que fomenten la eliminación de la precariedad laboral». Por otra parte, Bosquet defendió que se debe aprovechar el potencial de los mayores, porque «cuando una persona se jubila no tiene que pasar a un tercer plano».

Teleasistencia cognitiva

Marta Bosquet habló de la teleasistencia cognitiva, contextualizándola en que vivimos en la era de las nuevas tecnologías y habrá empresas que se dediquen a eso y vayan por delante del avance de la sociedad para adelantarse a sus necesidades. Desde el punto de vista de las Comunidades Autónomas, «es muy importante que todas las Comunidades Autónomas lleven a cabo planes especialmente de envejecimiento activo y saludable».

Es importante también invertir en programas de recuperación y rejuvenecimiento físico. Otra cuestión importante referida a estos planes que desarrolló Bosquet, es la de desarrollar programas regeneracionales entre mayores y niños. Para la parlamentaria de Ciudadanos, «todo lo que sea llevar programas donde exista una interrelación entre niños y mayores es un éxito».

Por último, la parlamentaria de Podemos e historiadora del arte, Lucía Ayala, cerró el coloquio reconociendo que el colectivo de personas mayores tiene a día de hoy unos problemas estructurales muy importantes, por lo que Ayala destacó que tenemos que garantizar que este colectivo que cada vez vive más años, que cada vez va a estar mejor preparado, tenga las condiciones de vida que necesitan. Por ejemplo y en primer lugar, «si queremos trabajar para una sociedad en envejecimiento activo, tenemos que garantizar las pensiones mínimas». Otro tema a tratar, según Ayala, sería la brecha salarial entre las pensiones de mujeres y las de hombres.

La parlamentaria reflejó la realidad actual que viven una gran parte de pensionistas en nuestro país, aludiendo a que «las personas mayores, con estas pensiones precarias, tienen que dar de comer a las familias». Otra cuestión importante que planteó, es la protección de las personas mayores frente a los desahucios. Ayala destacó la idea de que «no hay leyes que protejan a las personas mayores frente a los desahucios, en muchos casos injustos».