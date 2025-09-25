Formación, educación y acompañamiento: así será el proyecto social del Seminario El Servicio Jesuita a Migrantes pondrá en marcha en unos meses una formación socio-laboral en el inmueble de la Diócesis de Almería

«Vivo en San Isidro, Níjar, desde hace cuatro años, siempre he trabajado en la agricultura, primero en mi país (Malí), ahora en los invernaderos, me hablaron de los cursos de especialización pero no hay transporte, tener una oportunidad de formación en Almería ciudad sería un gran cambio», esta es la voz de uno de los migrantes –anonimizado– que estaría interesado en participar en la formación que se va a llevar a cabo en el Seminario Menor de la Diócesis de Almería.

Como él, otros perfiles –también extranjeros–. «Estoy en los invernaderos de Cortijos de Marín, en Senegal trabajaba en la pesca pero aquí necesito formación y un título, sé que hay trabajo en el mar», dice otro.

El inmueble pretende ser un espacio pionero y dispuesto para ayudar, en los próximos meses, a migrantes en situación de vulnerabilidad y que quieren prosperar en el ámbito profesional con trabajos con una mayor cualificación.

El proyecto de formación sociolaboral, que ha sido presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) junto al obispo Antonio Gómez Cantero esta semana en el inmueble destinado a tal fin, combinará tres aspectos vitales: educación formal, formación práctica y acompañamiento personalizado y los alumnos que se beneficiarán de este proyecto serán migrantes asentados de uno a cuatro años en la provincia.

Actualmente no hay una fecha exacta para que esta idea arranque, si bien la previsión que manejan los que han ideado el proyecto es que durante el primer trimestre de 2026 todo esté listo para echar a andar. Pero ¿cómo se estructura este proyecto? Desde la entidad almeriense han dividido en cuatro ejes esta iniciativa que lleva cociéndose «mucho tiempo» y es algo «serio»para apoyar al colectivo migrante.

En primer lugar, habrá formación propia en el centro. Y es que el inmueble diocesano, cerrado desde 2021, cuenta con aulas, despacho, cocina y comedor, por lo que le permitirá dar una formación específica en la planta disponible. En concreto, el SJM especifica que se impartirán clases a grupos de unas 15 personas para que obtengan titulación oficial según la Junta de Andalucía y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) en sectores como hostelería, dependencia, construcción, logística o pesca.

Los representantes del proyecto, que no han precisado la inversión global que supone de este proyecto del ámbito social, explica que cuentan con un análisis previo de la viabilidad económica, así como «hay aportes comprometidos» de empresas, fundaciones y donantes particulares.

El segundo eje de este programa es la formación en cursos externos, y es que desde el servicio han previsto brindar acceso a cursos especializados así como ofrecer una selección, motivación, acompañamiento o tutorías. Estiman que las formaciones contemplen 350 horas de duración. De otro lado, se han planteado algunas competencias formativas transversales, como el aprendizaje del español acreditado, así como el uso de herramientas digitales o 'softskills' para competencias basadas en el trabajo en equipo, el liderazgo y la igualdad, entre otras, y homologación y convalidación de títulos extranjeros.

Dentro de toda esta oferta formativa, la residencia juega un papel «crucial» para la formación de los alumnos migrantes. De hecho, el Seminario Menor cuenta con nueve habitaciones dobles en la primera planta, que facilitará la asistencia regular a la formación, el acompañamiento y el estudio personal.

Este alojamiento servirá, como valoración del Servicio Jesuita a Migrantes, para dar «apoyo temporal»a su estudio y estará supervisado por religiosas, un equipo técnico y personal voluntario. El entorno, explican, será «seguro y controlado», que permitirá complementar la formación y promover la autonomía.

