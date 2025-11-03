Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El acusado (derecha) durante la vista oral. R. I.

Las forenses descartan un ataque «accidental» a la dueña del pub de Dalías: «Sabía lo que hacía»

Determinan que T.G.S. no presenta «enfermedad mental de ningún tipo» así como tampoco que pudiera actuar a causa de un arrebato

E. P.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

Los médico-forenses que se ocuparon del levantamiento y posterior exploración del cuerpo de Mari Ángeles R.G., la dueña del pub 'La Casita' de ... Dalías que murió de una puñalada en el pecho asestada por T.G.S. tras una discusión, han descartado que el ataque pudiera realizarse de forma «accidental», tal y como afirmó el acusado, debido a la «fuerza» e «intensidad» del golpe realizado «directamente» en una «zona vital».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  2. 2 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  3. 3 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  4. 4 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  5. 5 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  6. 6 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  7. 7 La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad
  8. 8 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  9. 9 Almería reclama justicia histórica para Lorenzo Ferrer, el primer navegante que alcanzó el estrecho de Bering
  10. 10 El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las forenses descartan un ataque «accidental» a la dueña del pub de Dalías: «Sabía lo que hacía»

Las forenses descartan un ataque «accidental» a la dueña del pub de Dalías: «Sabía lo que hacía»