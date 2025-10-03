Los fondos europeos permitirán invertir 87 millones en 32 municipios almerienses

Alicia Amate Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 23:01 Comenta Compartir

Las ayudas europeas son cruciales para el desarrollo de los planes de futuro de las entidades locales. No en vano, hay proyectos que, sin el empuje que suponen estos fondos comunitarios, se quedarían en los cajones de los despachos. De ahí, que la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos comunicada ayer mismo pusiera, de inmediato, a hacer cuentas a todos los organismos pendientes de conocer las cuantías de las que dispondrán para los próximos años.

De momento, las resoluciones son provisionales dado que existe un plazo para recursos. No obstante, tanto la Diputación de Almería como los consistorios solicitantes se han puesto manos a la obra para contrastar las cuantías confirmadas con las solicitadas. En la mayoría (por no decir todos) de los casos, la aprobación inicial de fondos se queda por debajo de lo demandado.

En su conjunto, esta convocatoria del Plan de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) –antes, Edusi–, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo 2021-2027, aunque los proyectos podrán desarrollarse hasta 2029, arroja en la provincia de Almería un montante total de 74,2 millones de euros, que beneficiarán a 32 municipios dentro de ocho grandes iniciativas globales que supondrán una inversión de más de 87,3 millones. La Unión Europea, cabe recordar, asume el 85% y las entidades el 15% restante.

Para toda España se han asignado 1.774 millones (un 30% más) a 242 proyectos, que movilizarán 2.500 millones de inversión pública en casi un millar de municipios, la mayoría de menos de 10.000 habitantes, explicó ayer la Subdelegación del Gobierno en un comunicado. En el caso de Andalucía, se han aprobado 83 iniciativas para 358 municipios; lo que se traduce en 735 millones de inversión. De hecho, remarcó laSubdelegación, el 41% de las ayudas asignadas irán a parar a localidades y diputaciones de Andalucía, que es la comunidad que recibirá más recursos y con más proyectos aprobados.

La entidad almeriense a la que se ha asignado la mayor cuantía de estos fondos europeos es la Diputación de Almería. De acuerdo a los datos publicados ayer, recibirá inicialmente 20,9 millones de euros, que, sumados al 15% de aportación propia, permitirán desarrollar proyectos en la provincia por valor de 25 millones.

«El intenso y riguroso trabajo de tantos meses se ve ahora recompensado gracias a la calidad e idoneidad de los proyectos presentados que han recibido una alta valoración», valoró el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, quien detalló que los proyectos presentados por esta entidad, una de la que más fondos gestionará, se vertebran en las comarcas de Levante, Almanzora y Los Vélez.

En el Levante almeriense citó la institución iniciativas como el bulevar de Vera, la mejora del frente costero de Mojácar, un plan de dinamización turística en la comarca o la construcción de un edificio multifuncional en Huércal-Overa para la Mancomunidad de Municipios del Levante. Por su parte, en el Almanzora se prevé realizar las obras para un edificio como centro de exposiciones y congresos con capacidad para mil personas en Albox o una vía verde que conectará todos los municipios de la comarca del Almanzora con Cosentino para fomentar el transporte en bicicleta. También se adecuará y mejorará el Parque Municipal El Paseo en Tíjola.

Finalmente, en la comarca de Los Vélez se llevarán actuaciones de calado como la rehabilitación y modernización de diferentes espacios públicos o la accesibilidad urbana en todos los municipios, espacios deportivos o la construcción de un espacio escénico en María.

Sin seleccionar se han quedado iniciativas solicitadas desde la Diputación para intervenciones en Roquetas de Mar, El Ejido, Níjar así como un proyecto del Ayuntamiento deHuércal-Overa. La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos así como la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas, explicó ayer la Subdelegación.

Entre los ayuntamientos que solicitaron ayudas, se han aprobado las iniciativas de Almería capital, El Ejido y roquetas de Mar, que recibirán 11,9 millones, lo que arroja una inversión total de 14 millones; así como Níjar, Vícar, con una financiación de 8,9 y 8,4 millones. Fuera se han quedado solicitudes de los consistorios de Adra y Huércal-Overa.