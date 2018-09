Fomento planteará la iluminación completa del Parque del Andarax El recinto dedicado a los perros no tiene luz, por lo que sus usuarios se han quejado al Ayuntamiento. / D.S. Atenderá a una petición ciudadana para dar luz a la zona canina del pulmón verde pidiendo una partida para su alumbrado en las cuentas de 2019 S. G. H. ALMERÍA Jueves, 20 septiembre 2018, 00:46

El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Fomento, dará luz a la zona del Parque del Andarax que actualmente cuenta con más usuarios pero que desde que se inauguró se queda a oscuras cuando cae la noche. La decisión la ha tomado esta delegación municipal tras haber recibido numerosas demandas por parte de varios usuarios del parque, quienes además llevan una semana recogiendo firmas en internet.

A día de hoy ya han logrado superar casi 200. «Soy usuaria del parque desde hace años y se podía aprovechar mucho más si hubiese luz, tanto en los recintos caninos como fuera de ellos. Somos muchos los que vamos allí a practicar algún tipo de deporte y en cuanto oscurece ya nos tenemos que ir debido a la falta de iluminación». De esta forma expone sus argumentos la ciudadana que ha iniciado esta iniciativa, a la que rápidamente se ha unido más gente. A otros usuarios también les parece muy necesario tener más luz en un parque que quieren usar también en invierno.

«Me gusta llevar a mi perra a este parque. Está muy bien. Pero es imposible fuera de verano porque sin iluminación no se ve nada a partir de las 18 horas en invierno», explica uno de los firmantes entre una serie de comentarios que hacen hincapié en los handicaps que supone esta deficiencia.

Partida en 2019

Desde la Concejalía responsable ya han comenzado a trabajar en este asunto, cuya resolución parece a día de hoy imposible que pueda resolverse en el actual ejercicio presupuestario. Los técnicos ya han avisado a la edil Ana Martínez Labella de que para dotar de luz a las parcelas que hoy no la tienen, es indispensable hacer una obra civil de bastante envergadura. «Hay que llevar la electricidad a una zona que no la tiene, por lo que la actuación supone un coste que a estas alturas del año no puede sufragar el área», explicaron fuentes municipales a este periódico.

La intención del área de Fomento pasa por tanto por solicitar a Hacienda una partida especifica de cara a los presupuestos del año que viene para alumbrado que contemple, entre otras actuaciones, la iluminación total de estas zonas del Parque del Andarax y así atender a estas peticiones ciudadanas. Mientras se confirma o no la consignación de este dinero, desde la Concejalía prefieren ser prudentes a la hora de estimar cuál sería la inversión presupuestaria que es necesaria para llevar a cabo la citada actuación.

Dentro del Parque del Andarax se habilitó en el año 2012 un recinto específico para perros. Fue el primer espacio destinado eminentemente para estas mascotas, que tienen desde entonces 5.200 metros cuadrados de terreno para disfrutar de lo que se dividió en tres zonas: una primera parcela de 1.400 metros cuadrados para cachorros y perros pequeños, otra de 2.200 metros cuadrados ocupada por canes de mayor tamaño y una pista de habilidades, de 1.600 metros cuadrados, donde estos pueden ejercitarse.

Además, la zona cuenta con un 'pipicán' y un lavadero. Un lujo, pero sin iluminación nocturna... de momento.