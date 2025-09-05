Fomento critica el «chantaje» del Gobierno con el Plan de Vivienda y le reclama «diálogo» con las comunidades autónomas «El Gobierno de Pedro Sánchez está muy acostumbrado al chantaje», ha afeado Díaz, quien cree que la ministra trata de «obviar a las comunidades autónomas»

E. P. Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:06

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado este viernes el «chantaje continuo» al que, según ha advertido, el Gobierno central somete a las comunidades autónomas, en esta ocasión, ante la elaboración del próximo Plan Estatal de Vivienda, sobre el que ha reclamado «diálogo» para «llegar acuerdos».

La representante del Ejecutivo andaluz ha hechos estas consideraciones después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, manifestara que si los gobiernos regionales no se suman a dicho plan estatal, «lo que estaba previsto estaba previsto para la comunidad autónoma, irá a los ayuntamientos que quieran comprometerse con las políticas de vivienda».

«El Gobierno de Pedro Sánchez está muy acostumbrado al chantaje», ha afeado Díaz, quien cree que la ministra trata de «obviar a las comunidades autónomas» en lugar de «sentarse con ellas para buscar soluciones».

Frente a esta postura, ha subrayado que «el Gobierno de Juan Manuel Moreno hace completamente lo contrario» puesto que desde la Junta de Andalucía se trabaja en una nueva ley de vivienda «escuchando a todo el mundo, intentando dar soluciones al problema que tenemos todos los andaluces con la vivienda».

Díaz ya expresó durante la tarde de este jueves a través de sus redes su malestar con la postura del Gobierno, puesto que a su juicio «ni negocia con las comunidades autónomas ni informa» sobre el Plan Estatal de Vivienda, por lo que le instaba a «imponer menos y buscar más soluciones conjuntas en un asunto tan sensible como la vivienda».