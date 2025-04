Una foca gris visita por sorpresa el litoral almeriense El animal estaría herido por un anzuelo en la boca, y los expertos recomiendan no acercarse ni molestarlo

En plena primavera almeriense, cuando la arena comienza a llenarse de toallas y el mar de bañistas, una visitante inusual ha robado todas las miradas en la playa de Balerma. No viene buscando sol ni vacaciones, sino simplemente descanso en mitad de un largo viaje. Es 'Oza', una foca gris nacida en las frías costas de Irlanda que, desde 2023, ha emprendido una travesía que la ha llevado por Galicia, Portugal, Cádiz, Málaga y ahora también Almería.

Su aparición ha generado expectación y ternura, pero también preocupación. Desde Equinac, la asociación encargada del rescate y protección de fauna marina en la provincia, han lanzado un mensaje claro: hay que dejarla tranquila. «Es un animal salvaje, no una atracción. Necesita descansar, no ser acosada por curiosos», insisten.

La historia de 'Oza' es seguida de cerca por biólogos marinos de todo el país. Fue identificada por primera vez en Galicia gracias al trabajo de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), cuyo biólogo Alfredo López confirmó que se trata del mismo ejemplar avistado ahora en Almería. Una prueba más de lo excepcional del momento: no es habitual que una foca gris, especie más frecuente en el Atlántico norte, llegue tan al sur.

La situación, sin embargo, se complica por un detalle que ha despertado aún más preocupación entre los expertos: 'Oza' tiene un anzuelo clavado en la comisura de la boca. Aunque varios ciudadanos lo sospechaban, no fue hasta que el Seprona de la Guardia Civil facilitó una imagen cercana que se pudo confirmar.

Equinac, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta de Andalucía y los técnicos gallegos, ha valorado la situación y, por el momento, se ha decidido no intervenir. «No hay signos de infección ni de que le impida alimentarse. En estos casos, el estrés de una captura puede ser más perjudicial que el propio anzuelo», explican.

Lo que sí resulta urgente es frenar cualquier intento ciudadano de ayudar por cuenta propia. «Por favor, nadie intente quitárselo. Podría causar un desgarro o una herida grave que derivara en una infección mortal. Además, una foca no es un animal doméstico. Si te muerde, puedes acabar en el hospital», advierten desde Equinac.

El caso de 'Oza' recuerda al de otro ejemplar macho que apareció el año pasado en las costas almerienses y que, lamentablemente, fue hallado sin vida. Por eso, ahora se redoblan los esfuerzos de vigilancia y concienciación. La foca está siendo monitorizada por tierra, mar y aire, en una operación coordinada entre agentes del Seprona y técnicos medioambientales.

Equinac insiste en que cualquier avistamiento debe ser comunicado al 112, sin intentar acercarse ni interactuar. También recuerdan que las focas, al igual que los cetáceos, tortugas marinas o tiburones, son especies protegidas y causarles daño está penado por la ley.

«Almería es una provincia con una biodiversidad riquísima. Tener a una foca gris descansando en nuestras playas no es solo un privilegio: es también una responsabilidad», señalan desde la organización. «Oza» no busca fama ni ayuda humana, solo continuar su camino con tranquilidad.

¿Es habitual ver focas grises en Almería?

La foca gris (Halichoerus grypus) es una especie común del Atlántico Norte, presente en países como Irlanda, Reino Unido o Francia, pero su aparición en el sur de España es muy poco frecuente. Aunque algunos ejemplares jóvenes pueden recorrer grandes distancias, no es habitual que crucen el Estrecho de Gibraltar ni que lleguen al mar de Alborán. En nuestro país no hay colonias residentes y cada avistamiento es considerado un hecho excepcional. Aunque no está en peligro de extinción a nivel global, se trata de una especie protegida por la legislación española y europea, por lo que cualquier intento de interactuar con estos animales puede constituir un delito.