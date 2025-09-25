Esta floristería se traslada a una nueva ubicación: «Seguimos en el centro» El establecimiento continúa con su proyecto ilusionante en una calle peatonal cercana a donde se había ubicado hasta hace muy poco

Desde su apertura en junio, la floristería Los Seises Eventos y Arte Floral ha conseguido hacerse un hueco como referencia para quienes buscan ramos, cestas y decoración floral en Almería. Ahora, el establecimiento ha trasladado su actividad a la calle Doctor Leal de Ibarra, una vía peatonal situada entre la Calle Real, donde se encontraba anteriormente, y la Plaza de San Pedro, manteniéndose en el centro histórico de la ciudad y a pocos metros de su anterior ubicación.

Un nuevo local y un proyecto emprendedor

El cambio de ubicación supone la renovación y un nuevo impulso de este proyecto ilusionante y emprendedor, con el que el responsable de la floristería pretende seguir aportando su granito de arena a la vida del centro de Almería. La cercanía a la Calle Real y a la Plaza de San Pedro garantiza que el negocio conserve su visibilidad y conexión con los viandantes, al tiempo que permite un entorno más amplio y cómodo para atender encargos.

Reconocimiento en redes sociales

La puesta en marcha de este negocio ha recibido numerosas felicitaciones en las redes sociales desde que abrió sus puertas. Clientes y vecinos han mostrado su apoyo al florista, aplaudiendo su iniciativa y su contribución a revitalizar el centro de la ciudad.

La apertura del nuevo local ha sido celebrada como un ejemplo de emprendimiento almeriense, además de que ha sido visto por muchas personas como un apoyo para el entorno urbano del centro. «Olé que bonito esta nuestro barrio. Gente especial con proyectos súper bonitos», afirma una usuaria, a lo que otro añade, «suerte con el negocio, que es lo que hace falta en el centro...negocios».

El establecimiento da respuesta a todo ese cariño ofreciendo una amplia variedad de flores para comprar a quienes se asoman por allí. Además, cada mañana, el responsable del establecimiento saca algunas a la calle, creando un pequeño escaparate natural que embellece el entorno y llama la atención de los transeúntes. Esta fórmula atrae a quienes desean comprar al instante o encargar ramos para eventos y ocasiones especiales.

Servicios integrales

El local ofrece otros servicios además de la venta de flores. Entre ellos se incluyen asesoramiento sobre plantas y macetas, diseño floral para eventos y atención personalizada para ramos y cestas. Con este nuevo espacio, Los Seises combina calidad, creatividad y cercanía, para todos aquellos que deseen comprar para sí mismos o regalar.