Imagen del vehículo en el que viajaban los tres jóvenes tras el accidente. Ideal

La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por el accidente mortal del Cable Inglés: chocó a 137 kilómetros por hora

El conductor, de 23 años y que dio positivo en drogas y alcohol, irá a juicio por la muerte de sus dos acompañantes, un varón de su misma edad y una joven de 18 años, a los que dejó en el vehículo tras el accidente, según la acusación

E. P.

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

La Fiscalía va a solicitar siete años y medio de prisión para el varón de 23 años acusado de conducir bajo los efectos del alcohol ... y distintos tipos de drogas y a velocidades que rozaron los 160 kilómetros el vehículo que, en la madrugada del 18 de junio del año pasado, impactó contra árboles y una farola en las inmediaciones del Cable Inglés, lo que ocasionó la muerte de una joven de 18 años y de otro varón de 23, ambos también ocupantes del coche, a los que el acusado no habría atendido puesto que se marchó del lugar de los hechos tras salir ileso.

