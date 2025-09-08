La Fiscalía pide una «regularización paralela» para poder frenar la actividad del petaqueo Las organizaciones encargadas de la logística llegan a pagar hasta 300 euros por una garrafa de 25 litros, «un negocio muy lucrativo» e «impune»

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla ha alertado en su memoria anual de una evolución «sostenida y continuada» de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y al petaqueo –negocio auxiliar destinado al abastecimiento de gasolina en altamar a las narcolanchas–, toda vez que advierte de que «se necesitaría una regulación legal paralela a la del contrabando y las narcolanchas» para frenar el fenómeno el petaqueo.

Almería, de forma particular, es una de las provincias andaluzas que suspende en estas materias dado que el elevado número de plantaciones de marihuana «tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad». Además, el fiscal de la provincia considera «preocupante» que estos cultivos estén custodiados «por personas armadas que pertenecen a las bandas organizadas».

El delegado fiscal de Almería considera que la actividad relacionada con el narcotráfico ha «mutado» para pasar de los cultivos de marihuana al suministro de gasolina a 'narcolanchas' que operan en toda la costa. Tal es así, que recuerda cómo «determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han convertido en refugio de 'narcolanchas' ante situaciones de inclemencia marítima». Sin embargo, este informe hace mención a que tanto Guardia Civil como Vigilancia Aduanera han llevado a cabo en la provincia una operación pionera, sobre una organización dedicada al 'petaqueo «que actuaba abiertamente creyéndose impune, por la falta de tipificación aparente de esta conducta».

Sobre esta creciente actividad, considerada «impune y lucrativa», la Fiscalía refleja que «situaciones análogas y de extrema gravedad» se aprecian en esta y otras provincias andaluzas como Cádiz, motivo por el que avisa de la «preocupante evolución de estas formas de delincuencia en sus manifestaciones más graves y de la necesidad de corregir enérgicamente tan peligrosa tendencia». Por ello, estudiando los tipos penales en los que se castigan actividades de tenencia, transporte, o suministro de sustancias inflamables se concluye que es «posible imputar alguno de ellos, principalmente el del artículo 568 CP en lo relativo a la tenencia de sustancias inflamables».

Hasta 300 euros por garrafa

Especial mención se hace dentro de los delitos contra la salud con las organizaciones encargadas de la logística, de la que dan cuenta los fiscales delegados de Almería, Cádiz, y Huelva y que «se ha convertido en un negocio muy lucrativo, llegándose a pagar hasta 300 euros por garrafa de 25 litros».

Por otra parte, el Ministerio Público advierte de la sofisticación de los métodos y recursos con los que cuentan los narcos. «El panorama en Andalucía dista mucho de haber mejorado en 2024», iniste el ministerio. El hachís sigue teniendo su entrada principal por vía marítima, habiéndose diversificado las descargas por todas las zonas de la costa de Andalucía, manteniéndose el uso de embarcaciones de alta velocidad, como principal vía de entrada de cantidades muy elevadas en cada alijo. Persisten los graves problemas para interceptar este tipo de embarcaciones por parte de las fuerzas de seguridad, produciéndose situaciones de peligro para la vida y la integridad física, como consecuencia de persecuciones en el mar.

Cada vez son más sofisticados los elementos de navegación y más potentes sus motores, siendo ya habitual ver «muchas con cuatro motores de más de 400 caballos de potencia que necesitan de elevadas cantidades de gasolina para navegar», por lo que «el fenómeno del llamado petaqueo se ha incrementado alarmantemente».