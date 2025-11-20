Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Llegada a la Ciudad de la Justicia del abogado de Javier Aureliano García.

La Fiscalía pide libertad con medidas para el presidente de Diputación de Almería tras su declaración judicial

El Ministerio Público solicita medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados

E. P.

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:32

La Fiscalía ha solicitado libertad con medidas para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, tras la declaración efectuada en el Juzgado ... de Instrucción número 1 de la capital, que investiga presuntas 'mordidas' a través de contratos con supuestas irregularidades a través de la institución provincial en la que es la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

