Los fiscales abogan por considerar delito el traslado de combustible Esta petición está claramente relacionada con la figura de los llamados 'petaqueros'

Nerea Escámez Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 22:52

El 'petaqueo' necesita atajarse de forma radical y, para ello, en la Memoria de la Fiscalía de Andalucía de 2023, que analiza la evolución de la criminalidad en la comunidad autónoma, ahonda en la situación del narcotráfico, pone el foco en la provincia con la producción y distribución de cannabis así como con la cada vez más habitual entrada de sustancias estupefacientes a través de la costa.

«Hacemos nuestras las propuestas de la Fiscal delegada de Almería y proponemos articular mecanismos que aseguren certeza jurídica con relación a los límites de actividades legales e ilegales relativas al cultivo y comercio del cannabis», arroja el documento, que incide también en la necesidad de «definir el tipo penal incluyendo taxativamente que el cultivo de cannabis es típico salvo que se trate de cultivo autorizado por la AEMPS o cultivo conforme a normativa reglamentaria, que deberá revisarse implicando a los Ministerios de Industria y Agricultura».

En lo que al negocio del transporte de gasolina respecta, que se conoce popularmente como 'petaqueo', el Ministerio Público en Andalucía hace oficial la demanda «de todos los delegados» fiscales de la autonomía y que ya se ha incluido en anuarios anteriores «de tipificar como delito el transporte o depósito de gasolina cuya tenencia no se justifique conforme a normativa administrativa, que deberá, también, revisarse».

Una petición que está claramente relacionada con la figura de los llamados 'petaqueros', es decir, las personas que cargan embarcaciones de combustible para suministrarlo a otras en alta mar para que puedan continuar hasta su destino y desembarcar la ilícita carga en tierra.