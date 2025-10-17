La Fiscal Superior insiste en un endurecimiento de las penas para los enganches ilegales Ana Tárrago presentó la memoria de 2024 en el Parlamento andaluz, en la que se recoge una caída en delitos sexuales y de violencia machista

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, presentó la Memoria de la institución en el Parlamento de Andalucía, un documento en el que se recoge que en el año 2024 los delitos cometidos por los menores contra la libertad sexual han descendido un 41% y los de violencia de género un 62%.

Asimismo, como detallaron en una nota de prensa, contra la libertad sexual se abrieron 244 expedientes, 206 por agresión sexual y 34 por abuso sexual, unas cifras que se alejan a las registradas en el año 2022 que alcanzaron un total de 413, y en 2019 fueron 330 los casos registrados. En violencia de género, se ha producido algo similar, se ha registrado una reducción de menores con expedientes de 120 a 45 casos. «Una tendencia que esperamos –expresó– que se mantenga en los próximos ejercicios con nuevos descensos».

Del mismo modo, también se aprecia una tendencia descendente considerable en las diligencias preliminares abiertas a menores, son 10.933, una bajada de 2.249, representa un 17% menos. La violencia doméstica de los menores ha registrado 1.059 expedientes con una subida de 47 casos más. Sin embargo, los expedientes por homicidios se sitúan en 24, uno más y es una alerta para Ministerio Público por el alto grado de violencia que conlleva este delito.

Actúan como factores criminógenos, el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, el uso de material pornográfico y ciertas alteraciones mentales en los menores.

Tárrago manifestó en el Parlamento que «el narcotráfico es otra de las preocupaciones de la Fiscalía por los efectos en la criminalidad que está teniendo al presentar ya un panorama bastante peligroso y considero necesaria una actuación más contundente por parte del Estado para evitar un mayor incremento». Es un narcotráfico transnacional que genera una espiral de violencia entre bandas por el control del territorio con el uso de armas, asesinatos, secuestros, tráfico de la inmigración ilegal o la trata de personas además de los enfrentamientos de gran calado de violencia con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Este año además del cultivo de marihuana y el tráfico de hachís a la Fiscalía le preocupa una mayor entrada de cocaína hacia Europa por las costas andaluzas y de los puertos de Algeciras y Málaga tras el refuerzo de vigilancia en los puertos de Roterdam y Amberes y las elevadas cantidades de aprehensiones de cocaína indican que se están utilizando las mismas rutas que las de tráfico de hachís. Tárrago insistió en que «un año más en esta memoria solicitamos elevar las penas del Código Penal para los delitos de logística como el abastecimiento de gasolina a las narcolanchas y los enganches ilegales». La Fiscalía continúa intensificando las investigaciones de blanqueo de dinero para debilitar a las organizaciones criminales.

«La lucha contra el narcotráfico –señaló la fiscal Superior– no es suficiente con la persecución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la Justicia penal, debe haber una respuesta social unánime de tolerancia cero pero también en la adopción de medidas especiales y programas transversales desde las distintas instituciones». La Memoria de la Fiscalía de Andalucía Ceuta y Melilla, correspondiente al año 2024, ha registrado como gestión procesal 340.478 diligencias previas, un 10'5% menos.

Ante la evolución «sostenida y continuada» de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y al petaqueo –negocio auxiliar destinado al abastecimiento de gasolina en altamar a las narcolanchas–, la Fiscalía ha pedido «una regulación legal paralela a la del contrabando y las narcolanchas» para frenar el fenómeno el petaqueo así como a «los enganches ilegales al fluido eléctrico».

Almería, de forma particular, es una de las provincias andaluzas que suspende en estas materias dado que el elevado número de plantaciones de marihuana «tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad». El fiscal de la provincia considera «preocupante» que estos cultivos estén custodiados «por personas armadas que pertenecen a bandas organizadas».