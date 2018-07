Finalizan las obras de la nueva biblioteca de Santos Zárate Fachada exterior del edificio de la futura biblioteca central de Almería. / S.G.H. Urbanismo recibirá estos trabajos en los próximos días y ahora tendrá que ser la UAL la que guíe la dotación y gestión de este futuro equipamiento SERGIO G. HUESO ALMERÍA Jueves, 19 julio 2018, 02:12

Las obras de adaptación a biblioteca del antiguo cuartel de la Policía Local de Almería, sito en la calle Santos Zárate, han terminado «al 100%». Así lo confirmó a este periódico el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, que avanzó que el único trámite que resta por delante respecto a esta actuación es firmar la recepción de las obras, que tendrá lugar en los próximos días. La intervención ha sido desarrollada por la empresa Albaida Infraestructuras y comenzó a finales del pasado mes de septiembre del año 2016.

En el camino se ha logrado dignificar un edificio diseñado por Guillermo Langle en base al proyecto que logró ganar un concurso de ideas municipal convocado durante la Corporación anterior. En la zona solo queda por retirar algunas vallas de obra que hoy circundan a un edificio que luce por fuera y por dentro completamente limpio y renovado. De una mole de 2.000 metros cuadrados muy compartimentada, deteriorada por el paso del tiempo y por el anterior uso que tenía, se ha pasado a un interior luminoso de espacios amplios y amables. Más acorde al sentido cultural que va a adquirir en los próximos meses.

Según dio a conocer el también teniente alcalde de Almería, aún quedan algunos meses para que la biblioteca pueda funcionar como está previsto. Una vez que han finalizado los trabajos puros de construcción del edificio, toca saber cómo se gestionará a partir de ahora este nuevo recurso municipal. Cómo, en definitiva, dar vida al interior de un inmueble que tiene la aspiración de ser un centro de referencia para estudiantes y ciudadanos. En base al convenio suscrito con la Universidad de Almería (UAL), el Consistorio ha conseguido que sea esta institución la que marque el futuro rumbo que tome la biblioteca. En estas está la UAL, cuyos técnicos andan redactando un proyecto de gestión que pondrá 'negro sobre blanco' las necesidades con las que nace esta dotación. «Lo que hará la Universidad es decirnos qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, cómo, de qué manera y qué se necesita para abrir con todas las garantías. En cuanto lo sepamos todo, sacaremos a concurso el mobiliario y se buscará la fórmula más adecuada para dotar de plantilla la biblioteca», apuntó Castellón, que no cree que la UAL vaya a ralentizar mucho todo este proceso.

Aunque las previsiones iniciales hablaban de que la biblioteca iba a estar completamente abierta al público y funcionando al 100% en el inicio del curso lectivo, en el día de ayer el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano negó esta posibilidad. Si bien avanzó que en el área esperan que la apertura no se vaya más allá del tramo final de este año. El edil quiso destacar todo lo bueno que para la ciudad y sus vecinos va a suponer la apertura de una dotación tan necesaria como es una biblioteca central, no solo por lo que aporta la cultura a una ciudad sino también por la pura dinamización urbana. La de Santos Zárate será la librería de referencia y su nombre no se sabrá hasta al mes de agosto. Es entonces cuando finaliza la consulta ciudadana que se ha escogido como método para hacer el bautizo a través de 'Almería Participa'.

Cabe recordar que la ejecución del proyecto ha supuesto 22 meses de trabajo y una inversión cercana a los dos millones de euros. De estos, un total de 650.000 euros lo sufraga el Gobierno central a través de una subvención del Ministerio de Hacienda. La idea del proyecto ganador, 'Tri-Teca', diseñado por los arquitectos Helena de Sebastián Ochotorena, Rosa Ballester Espigares e Ignacio Espigares Enríquez, es dotar al edificio de espacios diáfanos para ajustarlos como anillo al dedo a una biblioteca que promete ser moderna y de estilo minimalista. En el interior se proyecta la existencia de salas de lectura, infantiles, de usos múltiples, mediateca, archivo o hasta una cafetería.

La obra ha terminado en un plazo algo superior al que estaba previsto. También ha costado más de lo que se estimó. Y todo por un modificado de obras que se tuvo que aprobar como anexo al proyecto de ejecución. Los motivos fueron varios, entre ellos eventualidades de última hora que surgieron durante la obra. En la lista de estos contratiempos se refleja en el documento: la aparición inesperada de dobles falsos techos, de restos de amianto surgidos en algunas demoliciones o de soportes en mal estado en la fachada. Abordar estos problemas ha supuesto gastar 152.000 euros más y alargarse unos seis meses en el tiempo.