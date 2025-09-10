Fin de las vacaciones con sonrisas y lágrimas La normalidad ha sido la tónica general del inicio del curso de los 73.273 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en la provincia

Pese a que cada uno de los 248 centros docentes de la provincia de Almería de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial han establecido el horario que consideraban más oportuno para el acceso de los alumnos a las aulas, casi la totalidad han coincidido en la normalidad como característica de este primer día de clase. Habrá que esperar unos días para el inicio de las actividades extraescolares y en algunos centros para la puesta en marcha del servicio de comedor.

Las sirenas sonaban y los menores se concentraban frente a las puertas de sus colegios ante las que estaban llamados 73,273 alumnos. Algunos chocaban sus manos con los compañeros del curso pasado a los que llevaban buena parte del verano sin ver y otros se restregaban los ojos para secarse las lágrimas ante la inminente finalización de las vacaciones. «El mío estaba deseando de comenzar el colegio, pero reconozco que a algunos les ha costado llegar hasta el colegio y entrar al aula», comentaba María Pérez.

Otra de las características de este nuevo curso es la tendencia, heredada de los últimos años, del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 800 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz ha apostado por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 387 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 11.118 docentes en la provincia almeriense.

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crecen en 29 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.366, 426 más respecto al 2018, un 45,3% de incremento.