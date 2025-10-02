El fin de la temporada turística sube el paro en septiembre en 361 personas en Almería La provincia cuenta con 43.898 desempleados apuntados a las listas del SAE, aunque la cifra es inferior en 4.656 a la de un año antes

M. C. Callejón Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 11:40

El número de parados ha subido durante el mes de septiembre en 361 personas en la provincia de Almería, siguiendo la línea de la comunidad andaluza, en la que los desempleados apuntados a las listas del SAE se han incrementado en 7.116, mientras que en el resto del país ha bajado la cifra en 4.846, revirtiendo la tendencia negativa de este mes.

Así lo revelan los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que deja el total oficial de trabajadores sin empleo en 43.898; si bien, la cifra es 4.656 inferior a la de un año antes. De ellos, 25.877 son mujeres y 18.021 hombres.

En cuanto a los sectores productivos, el de servicios es el que concentra mayor número de desempleados, con 28.912, pendiente de que tras el inicio de la campaña en el manipulado, las plantillas se vayan incorporando semana tras semana. Le sigue la agricultura, con 4.093; la construcción, con 3.876; y la industria, con 1.761. En cuanto al colectivo sin empleo anterior, suma 5.256.

De los nuevos parados acumulados en septiembre, la práctica totalidad se ha dado en el sector servicios, debido al final de la temporada alta del turismo, con 372; y en la industria, con 20. También el colectivo sin empleo anterior se ha incrementado en 262. Por su parte, la agricultura ha descendido en 181, y la construcción en 112.

En cuanto a los extranjeros, de los 8.552 apuntados al SAE, 4.153 lo están en el sector servicios; 1.660, en la agricultura; 745, en la construcción; y 197 en la industria, mientras que a 1.797 no les constra un empleo anterior.

En Andalucía, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.116 personas en septiembre en relación al mes anterior (+1,2%) hasta los 599.727 desempleados. Con la subida del desempleo en este periodo, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos del paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Andalucía (28 veces) mientras que solo ha bajado en una ocasión, y es este repunte del último mes la menor subida desde 2022.

En el último año, el desempleo ha acumulado un descenso de 47.327 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en construcción, 1.734 menos (-3,3%), y agricultura, 1.130 menos (-3,37%), mientras que se incrementó en servicios, 7.774 más (+1,91%); en el colectivo sin empleo anterior, 2.137 más (3,16%); y en industria, 69 más (+0,21%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (414.599) y sin empleo anterior (69.735), mientras que los de menos desempleados son industria (32.169), agricultura (32.412) y construcción (50.812).

Respecto al sexo de los parados, de los 599.727 desempleados registrados en septiembre, 371.174 fueron mujeres, 5.995 más (+1,6%); y 228.553, hombres, lo que supone un aumento de 1.121 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,5%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 4.547 parados más que a cierre del pasado mes (+9,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 2.569 desempleados (+0,47%).

Por provincias, el paro bajó en Sevilla (-189) mientras que subió en Cádiz (+3.683), Granada (+1.029), Huelva (+747), Málaga (+637), Jaén (+602), Almería (+361) y Córdoba (+246).

En lo que va de año, el desempleo bajó en todas las provincias, aunque en la que más ha descendido ha sido en Sevilla (-9.872), seguida de Cádiz (-8.726), Málaga (8.266), Córdoba (-4.811), Almería (-4.656), Granada (-4.064), Jaén (-4.032) y Huelva (-2.900).

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

Contratación

En septiembre, se registraron 283.390 contratos en Andalucía, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 119.082 fueron contratos indefinidos, cifra un 3,6% superior a la de septiembre del año anterior y 164.308, contratos temporales (un 7,6% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 57,98% fue temporal (frente a un 63,39% del mes anterior) y un 42,02%, indefinidos (el mes precedente fue un 36,61%).

Baja el paro en España

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios.

Tras el retroceso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.421.665 personas, su menor cifra en un mes de septiembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es el primero que se produce en un mes de septiembre desde 2007, si se exceptúan los ejercicios de 2020 y 2021, afectados por la pandemia de la covid; años en los que el paro cayó en 26.329 y 76.113, respectivamente.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro solo ha bajado en septiembre en seis ocasiones: 2005, 2006, 2007, 2020, 2021 y 2025. El mayor descenso del paro en un mes de septiembre fue el de 2021 (-76.113 desempleados) y el mayor repunte tuvo lugar en 2011, cuando se incrementó en casi 96.000 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en septiembre en 29.689 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 153.620 personas, lo que supone casi un 6% menos, con un retroceso del paro femenino de 84.834 mujeres (-5,4%) y una caída del desempleo masculino de 68.786 varones (-6,7%).

Sin empleo anterior

Por sectores, el paro registrado descendió en todos los sectores económicos, menos en el colectivo sin empleo anterior, donde aumentó en 5.479 desempleados (+2,4%) respecto a agosto.

El mayor descenso se lo anotó la construcción, con 4.670 desempleados menos (-2,6%), seguido de los servicios, que restaron 3.067 parados (-0,17%); la industria, con 1.422 desempleados menos (-0,7%) y la agricultura, donde el paro retrocedió en 1.166 personas (-1,5%).

Disminuyó en septiembre en ambos sexos, aunque el descenso fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 2.827 mujeres en comparación con agosto (-0,2%), mientras que el masculino retrocedió en 2.019 desempleados (-0,2%).

Así, al finalizar el noveno mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.468.904 desempleadas, su menor cifra desde 2008, mientras que el de varones totalizó 952.761 desempleados, con lo que ya encadena cinco meses por debajo de la cota del millón. Trabajo ha destacado que el paro femenino sólo había descendido con anterioridad en un mes de septiembre en tres ocasiones.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años disminuyó en 20.931 desempleados en septiembre (-0,9%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 16.085 personas (+9,6%).

Pese a ello, el Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años se situó en septiembre en su nivel más bajo desde 2007, con un total de 183.716 desempleados.