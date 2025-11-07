Fin de semana ideal para los amantes del cómic en varios puntos de la provincia

Los amantes del cómic y la cultura geek están de enhorabuena. Este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, la provincia de Almería se ... convierte en el epicentro de este arte, con dos eventos que prometen llenar de color, disfraces y creatividad los municipios de El Ejido y Garrucha.

Por un lado, el Festicómic El Ejido 2025 regresa al Auditorio de El Ejido con entrada gratuita y una programación repleta de actividades para todos los públicos. Este encuentro, que nació en 2011 bajo el nombre de Maratón Manga y Cultura Otaku de El Ejido, se ha consolidado como una referencia del cómic en Andalucía, gracias al impulso de la Asociación Cultural Diablo y el Área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, con el apoyo de la Diputación Provincial.

Talleres, charlas, exposiciones, concursos de cosplay y presentaciones de autores volverán a hacer de este festival un punto de encuentro para creadores, aficionados y curiosos.

Simultáneamente, la costa levantina se llena de fantasía con la Garrucha Comic-On 2, que se celebra también los días 8 y 9 de noviembre en la Explanada del Puerto. Este evento, descrito como «una explosión de cultura pop», reúne a fans del anime, los videojuegos, los cómics y el cosplay en un ambiente festivo frente al mar.

Habrá conciertos, actividades infantiles, exposiciones, concursos y muchas sorpresas más en una cita que se presenta como ineludible para los seguidores de la cultura alternativa.

Pero el fin de semana almeriense no se limita al cómic. En la capital, se celebra la Feria de las Causas Ambientales, un encuentro que apuesta por el diálogo y la acción en defensa del medio ambiente. Este sábado, 8 de noviembre, el Eco Mercado RAA, en la Plaza de los Burros, ofrecerá degustaciones de productos ecológicos y mesas informativas sobre sostenibilidad.

Propuestas de humor

La agenda cultural se completa con propuestas para reír: en la Sala EMMA, el sábado se presenta el monólogo «Gilipollas por el mundo» de Carolina Noriega, mientras que el domingo el humorista David Puerto llevará su espectáculo «Probando Bien» al Teatro Cervantes, y la obra «Paco y Maite, estamos en crisis ¿y qué?» cerrará el fin de semana con risas.

Pero hay mucho más por ver y disfrutar, porque Almería vivirá un fin de semana diverso y vibrante, en el que la imaginación, el arte y el entretenimiento se dan la mano desde la costa del Poniente hasta el Levante. Unos días que, según las previsiones meteorológicas, serán de temperaturas suaves, y con muy escasa probabilidad de lluvia, es decir, perfectos para salir a buscar la diversión y el ocio fuera de casa, con todas las opciones que se presentan en cada uno de los municipios.