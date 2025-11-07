Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los amantes del cómic y el cosplay se preparan para un fin de semana intenso.

Fin de semana ideal para los amantes del cómic en varios puntos de la provincia

La cultura pop desembarca con dos grandes citas dedicadas al cómic, el manga y el cosplay, mientras Almería capital celebra actividades medioambientales y de humor

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:01

Los amantes del cómic y la cultura geek están de enhorabuena. Este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, la provincia de Almería se ... convierte en el epicentro de este arte, con dos eventos que prometen llenar de color, disfraces y creatividad los municipios de El Ejido y Garrucha.

