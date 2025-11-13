Fin de semana de comilona sobre ruedas: llega el Festival de Foodtrucks a Almería

El Parque de Las Almadrabillas se convertirá, por segundo año consecutivo, en el epicentro gastronómico de Almería con la celebración del Festival de Foodtrucks, que ... alcanza su sexta edición. Durante tres jornadas —de este viernes al domingo—, los visitantes podrán disfrutar de la mejor cocina sobre ruedas, con propuestas llegadas de diferentes rincones del mundo y una completa programación musical y familiar.

La concejal de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, Lorena Nieto, ha presentado el evento este jueves junto a Antonio Salazar, gerente de Producciones Belasa, organizadores del festival. Nieto ha destacado que «los amantes de la gastronomía podrán degustar perritos calientes, empanadas criollas, hamburguesas, pizzas, fideos y cócteles, con recetas internacionales y nacionales que garantizan sabores únicos». Entre las novedades, se incorpora un foodtruck almeriense, que se suma a la oferta de cocina canadiense, americana, uruguaya, italiana y española.

Además de la propuesta culinaria, el festival contará con música en directo y espectáculos infantiles. La programación incluye tributos a artistas como El Barrio, Camela, Héroes del Silencio, Marea, Extremoduro y Mecano, junto a shows para los más pequeños como Cantajuegos Disney, La Granja de Zenón y Los Payasos de la Tele.

El viernes por la tarde será el 'Cantajuegos Disney', y, por la noche, habrá sendos tributos a 'El Barrio' y a 'Camela'. El sábado será el show de 'La Granja de Zenón' mientras que a mediodía tendrá lugar el tributo a Héroes del Silencio. Por la tarde habrá un pasacalle infantil, además de los tributos a 'Marea' y a 'Extremoduro'. Por último, el domingo será el show de 'Los Payasos de la Tele' y el Tributo a 'Mecano'.

Antonio Salazar ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha subrayado que «este festival es una cita gastronómica única, con comida de todo el mundo y una agenda musical reforzada para el público infantil». El Festival de Foodtrucks promete tres días de sabor, música y diversión para todas las edades y con entrada libre.