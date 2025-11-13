Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel del festival. R. I.

Fin de semana de comilona sobre ruedas: llega el Festival de Foodtrucks a Almería

Las Almadrabillas recibe trece camiones que ofrecen cocina nacional e internacional, con música en directo y espectáculos para toda la familia

A. M.

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:07

Comenta

El Parque de Las Almadrabillas se convertirá, por segundo año consecutivo, en el epicentro gastronómico de Almería con la celebración del Festival de Foodtrucks, que ... alcanza su sexta edición. Durante tres jornadas —de este viernes al domingo—, los visitantes podrán disfrutar de la mejor cocina sobre ruedas, con propuestas llegadas de diferentes rincones del mundo y una completa programación musical y familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  3. 3 Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería
  4. 4 IU critica la falta de dotación de material y humana del Hospital de Roquetas
  5. 5 «La construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad»
  6. 6 Transportes licita por 3,9 millones la construcción de tres glorietas en la N-340 en Los Gallardos
  7. 7 Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido
  8. 8 Este es el supermercado que regala tarta gratis a todos sus clientes
  9. 9 La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina
  10. 10 La sede de la Autoridad Portuaria de Almería comienza a lucir mejor imagen con la nueva envolvente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fin de semana de comilona sobre ruedas: llega el Festival de Foodtrucks a Almería

Fin de semana de comilona sobre ruedas: llega el Festival de Foodtrucks a Almería