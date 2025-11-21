Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El jazz tendrá un papel destacado en la agenda cultural del fin de semana.

Un fin de semana con ciencia, jazz y filosofía

La agenda cultural llega cargada de espectáculos familiares, conciertos, teatro y la recta final del Festival Internacional de Cine de Almería

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:06

Comenta

Almería encara los últimos días de noviembre con un fin de semana repleto de planes para todos los públicos. En breve, todo el ambiente estará ... impregnado de Navidad y tanto la capital como el resto de municipios de la provincia no escatimarán en luces, decoración y actividades para vivir este periodo con toda su intensidad. Pero, antes de eso, este fin de semana habrá música, ciencia, mentalismo y los actos finales de FICAL. Estas son las actividades más destacadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

