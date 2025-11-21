Un fin de semana con ciencia, jazz y filosofía

Almería encara los últimos días de noviembre con un fin de semana repleto de planes para todos los públicos. En breve, todo el ambiente estará ... impregnado de Navidad y tanto la capital como el resto de municipios de la provincia no escatimarán en luces, decoración y actividades para vivir este periodo con toda su intensidad. Pero, antes de eso, este fin de semana habrá música, ciencia, mentalismo y los actos finales de FICAL. Estas son las actividades más destacadas.

Para los amantes del misterio y la simbología, Nova Acrópolis acoge la charla taller 'Símbolos: descifrando el mundo oculto', un recorrido por iconos y significados relacionados con la filosofía.

Quienes prefieran emociones teatrales tienen cita con Tony Bright, mentalista de prestigio que presenta su espectáculo 'Magia de la mente: creer es poder' en Cuevas de Almanzora.

En el Auditorio de Roquetas, el viernes a las 21:00 actúa JJ Fuentes, que presenta su último trabajo en directo. Y para los amantes del jazz, llega la última cita del Circuito Provincial de Jazz, el domingo 23, en Alhama, actuará José Carlos Hernández & Big Band de Andarax, una de las formaciones más destacadas de la provincia.

También en Roquetas de Mar, del 21 al 23 se celebra Ciencia Park, una iniciativa que saca la ciencia a la calle bajo el lema 'La magia de la ciencia en familia'. Talleres, experimentos, espectáculos, actividades al aire libre y un planetario, este último con cita previa, convertirán el Parque de los Bajos en un punto de encuentro para pequeños y adolescentes.

El domingo se suma otra cita familiar, la celebración del Día Mundial de la Familia en el Parque de las Familias de Almería, con actividades durante toda la jornada.

FICAL encara su tramo final

El Festival Internacional de Cine de Almería vive este fin de semana sus jornadas finales. Además de la entrega de premios de los cortos y reconocimiento especial al actor Leo Harlem en el Cervantes el viernes, el sábado tendrá lugar un homenaje y estrella del Paseo de la Fama para John Rhys-Davies, actor de Indiana Jones y El Señor de los Anillos. El domingo está previsto el acto de entrega del Premio Almería de Cine a Eduard Fernández, uno de los intérpretes más respetados del panorama nacional.