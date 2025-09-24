Filabres-Tabernas y el Valle del Almanzora, entre las áreas andaluzas con más mayores de 65 años En Andalucía, la mayoría de las poblaciones cuentan con entre un 15% y un 20% de ciudadanos que superan la edad de jubilación aunque existen determinadas áreas en las que se supera el 30

El V Informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía apunta que el envejecimiento poblacional «es un buen indicador de la capacidad de renovación de una sociedad». Toma el documento, para valorar este aspecto, la población mayor de 65 años, es decir, por encima de la edad de jubilación en España.

«En Andalucía este porcentaje es menor que el de España en su conjunto; siendo, por tanto, su población más joven», recoge dicho documento, en el que, no obstante, se revelan «diferencias significativas» en los distintos territorios andaluces, que tienen entre un 15% y un 30% de vecinos censados por encima de la mencionada edad. Incide, eso sí, en que «son pocos» los municipios con menos de un 15% de población de más de 65 años y los sitúa en «zonas de agricultura intensiva en Huelva y Almería, donde influye en gran medida la presencia de inmigrantes económicos».

En Andalucía, la mayoría de las poblaciones cuentan con entre un 15% y un 20% de ciudadanos que superan la edad de jubilación aunque existen determinadas áreas en las que se supera el 30%. Entre estas últimas sitúa la publicación a las comarcas del Valle del Almanzora y Filabres-Tabernas, en la provincia de Almería, así como al Valle del Guadiato y los Pedroches, en Córdoba.

«Es interesante recordar que el índice de envejecimiento está muy relacionado con el alto saldo migratorio del pasado, el éxodo rural y el saldo vegetativo entre nacimientos y defunciones que, desde 2018 y por primera vez, es negativo en Andalucía», concluye en este punto el informe del Observatorio.

En definitiva, según los análisis de los expertos participantes en la elaboración del estudio, en la provincia de Almería se encuentran a la vez las áreas con más y con menos población mayor de 65 años de edad de Andalucía.

