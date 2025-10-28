La Fiesta del Cine regresa a Almería con entradas a 3,50 euros: fechas y cines que participan

Aunque las pantallas grandes de televisión se han popularizado en los últimos años, no hay nada que se compare con la experiencia de ver una ... película en la pantalla de un cine, con la calidad de imagen y el sonido envolvente que solo estos espacios ofrecen, mientras saboreas unas palomitas en la penumbra junto a amigos o familiares. En Almería, varios cines cuentan con instalaciones de primer nivel, y quienes aman el séptimo arte y la experiencia de visitar estos lugares tienen ahora la oportunidad de aprovechar los descuentos especiales que trae la Fiesta del Cine.

Es una iniciativa de la Federación de Cines de España y la Federación de Distribuidores Cinematográficos, con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deporte, que busca acercar el séptimo arte a todos los públicos y fomentar la asistencia a las salas.

Este año, durante cuatro días consecutivos, del 3 al 6 de noviembre, de lunes a jueves, todas las entradas en los cines participantes tendrán un precio especial de 3,50 euros. Se da la particularidad de que el lunes 3 de noviembre es día no lectivo, por lo que muchos estudiantes tendrán libre y se podrán acercar a pasar un buen rato viendo una película.

En Almería, los cines participantes son el Cine Yelmo del Centro Comercial Torrecárdenas, el Kinépolis en el Centro Comercial Mediterráneo, el Cine Yelmo del Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar y el Ocine Copo en El Ejido. Todos ellos se suman a esta iniciativa que contribuye a incentivar la asistencia a las salas y a disfrutar de una buena película como solo se puede hacer frente a la gran pantalla.

Venta anticipada

Además, no es necesario realizar ninguna acreditación previa. Los espectadores pueden comprar las entradas como un día normal, ya sea en taquilla, en los cajeros automáticos situados en los halls de los cines o a través de las plataformas habituales de venta online. La venta anticipada arranca el 29 de octubre y no hay límite de entradas por persona, por lo que se puede planear una maratón cinematográfica sin restricciones.

Existen algunas condiciones a tener en cuenta. Las entradas no se pueden combinar con otros descuentos, como el Carnet Joven, tercera edad u otras promociones, aunque sí es posible utilizar el Bono Cultura Joven para adquirir entradas. Las proyecciones en salas 3D o las butacas VIP pueden conllevar un suplemento adicional, por lo que conviene informarse antes de la compra.

La Fiesta del Cine permite disfrutar de la gran pantalla de manera asequible y completa, con la comodidad de las modernas instalaciones almerienses. Ya sea para ver los últimos estrenos o ponerse al día con la cartelera, es la ocasión perfecta para acercarse al cine y disfrutar de la experiencia que solo ofrece una sala.

Durante estos cuatro días, esta actividad se convierte en un plan más accesible y atractivo que nunca, invitando a los almerienses a vivir historias en pantalla grande y apoyar la cultura cinematográfica en la provincia.