Los cines de Almería rebajan el precio de sus entradas del 3 al 6 de noviembre.

La Fiesta del Cine regresa a Almería con entradas a 3,50 euros: fechas y cines que participan

Los cinéfilos podrán disfrutar de películas en pantalla grande a precio reducido

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:16

Aunque las pantallas grandes de televisión se han popularizado en los últimos años, no hay nada que se compare con la experiencia de ver una ... película en la pantalla de un cine, con la calidad de imagen y el sonido envolvente que solo estos espacios ofrecen, mientras saboreas unas palomitas en la penumbra junto a amigos o familiares. En Almería, varios cines cuentan con instalaciones de primer nivel, y quienes aman el séptimo arte y la experiencia de visitar estos lugares tienen ahora la oportunidad de aprovechar los descuentos especiales que trae la Fiesta del Cine.

