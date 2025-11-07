Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un nuevo establecimiento de juegos de cartas ha abierto en la Avenida Federico García Lorca.

Fiebre de las cartas coleccionables en Almería: siguen abriendo nuevos establecimientos

Los locales dedicados a Pokémon, Magic o Yu-Gi-Oh! se multiplican en la ciudad, combinando la venta online con espacios físicos donde los aficionados se reúnen para jugar

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:02

Las cartas coleccionables viven un auge en Almería. Lo que comenzó como un pasatiempo entre adolescentes en los años noventa se ha transformado en una ... auténtica cultura que une a generaciones, impulsa negocios y crea grupos de personas unidas por una pasión común.

