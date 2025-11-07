Fiebre de las cartas coleccionables en Almería: siguen abriendo nuevos establecimientos

Las cartas coleccionables viven un auge en Almería. Lo que comenzó como un pasatiempo entre adolescentes en los años noventa se ha transformado en una ... auténtica cultura que une a generaciones, impulsa negocios y crea grupos de personas unidas por una pasión común.

A la lista de tiendas especializadas se suma ahora Cartinha Brilhante, un nuevo espacio ubicado en la Avenida Federico García Lorca, 165, que promete convertirse en un punto de encuentro imprescindible para los fans de Pokémon, Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece y otros populares juegos de cartas (TCG, por sus siglas en inglés).

Cartinha Brilhante combina tienda física y canal online, ofreciendo tanto los cartas recién llegadas y productos exclusivos como un lugar donde los jugadores pueden reunirse, intercambiar cartas y participar en partidas. Su presencia en redes sociales refuerza la conexión con una legión de seguidores cada vez más amplia que sigue las últimas novedades del sector y busca espacios donde compartir su afición.

Un fenómeno que no para de crecer

El fenómeno no es aislado. En los últimos meses, Almería ha visto florecer varios negocios de este tipo. Estos espacios combinan la venta de productos especializados con una programación de torneos, encuentros y actividades que transforman el ocio tradicional en experiencias sociales y creativas.

El auge de los TCG se explica, en parte, por el efecto nostalgia y el valor coleccionista que muchas cartas alcanzan en el mercado, pero también por el componente de reunirse para jugar y la parte estratégica del juego. En un contexto cada vez más digital, estos locales ofrecen algo que las pantallas no dan, contacto humano, competición cara a cara, risas, humor, conocimiento profundo y especializado del tema, pasión compartida y, por qué no, un poco de 'frikismo'.

Cultura, emprendimiento y entretenimiento

Este fenómeno mezcla cultura pop, emprendimiento y entretenimiento en partes iguales, y parece tener mucho recorrido por delante, a juzgar por el seguimiento que tiene en nuestra provincia. Los Trading Card Games son juegos en los que los participantes compiten utilizando barajas formadas por cartas con habilidades, personajes y efectos especiales.

Cada jugador construye su mazo en función de su estrategia y, durante la partida, emplea sus cartas para superar al rival, ya sea reduciendo sus puntos de vida, completando objetivos o controlando el terreno de juego, dependiendo del reglamento de cada franquicia. Este tipo de juegos combina el coleccionismo, ya que muchas cartas son difíciles de encontrar o están muy cotizadas, con la experiencia social de las partidas.

De hecho, cada vez son más los establecimientos de este tipo que pueden encontrarse en Almería capital y que, una vez que abren sus puertas, pueden verse completamente llenos de jóvenes la mayoría de sus días de apertura.

Así, además de comercializar juegos de mesa, cartas y artículos de merchandising, desarrollan una intensa actividad como puntos de encuentro para personas a quienes les gusta todo este universo y que pueden jugar en estos espacios, además de conocer a personas con sus mismas aficiones.