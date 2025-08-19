El festival de culto que vuelve a Almería en octubre El Palacio de Congresos Cabo de Gata acogerá la cita más esperada de cultura asiática, manga y videojuegos

Ya es oficial: Mangafest regresa a Almería. Los días 11 y 12 de octubre, el Palacio de Congresos Cabo de Gata (Retamar) volverá a llenarse de color, cosplay y diversión con una nueva edición de este festival de referencia para los amantes del manga, el anime, la cultura asiática y los videojuegos.

Este festival de manga y cultura japonesa, que en pasadas ediciones ya congregó a miles de asistentes, prepara de nuevo un fin de semana cargado de actividades, talleres, concursos, torneos y sorpresas para todos los públicos. Un punto de encuentro para quienes disfrutan del cosplay, quieren descubrir lo último en ocio digital o, simplemente, buscan sumergirse en un ambiente festivo y creativo.

La organización ha puesto en marcha un sistema de tramos para la venta de entradas que permite acceder a precios reducidos a quienes reserven con antelación. Una oportunidad para asegurarse la asistencia a uno de los grandes eventos de ocio juvenil del calendario almeriense.

Cultura pop, videojuegos y mucho más

Mangafest se ha consolidado como un festival de culto que combina lo mejor del universo asiático con la pasión por los videojuegos y el entretenimiento digital. Además, sus zonas temáticas, los invitados especiales y la presencia de artistas y creadores hacen de cada edición una experiencia única.

Con el regreso de Mangafest, Almería se convierte de nuevo en capital del manga y la cultura pop. Cosplayers, gamers, aficionados al anime y familias enteras tienen una cita ineludible. Toda la información y novedades pueden seguirse a través de las redes sociales oficiales de Mangafest.

Lo más interesante de esta edición

El Mangafest es mucho más que una feria, es un evento multidisciplinar que reúne lo mejor de la cultura japonesa, coreana y friki occidental en un único espacio. Su enfoque no es únicamente comercial o expositivo. Se trata de una experiencia que combina talleres, concursos, actividades interactivas, conciertos y muchas sorpresas pensadas para todos los públicos.

En este evento hay zona de exposiciones y artistas, con ilustradores, creadores de cómics, artesanos y diseñadores presentan sus obras, ofreciendo una oportunidad única para descubrir nuevos talentos y adquirir productos exclusivos. Además, se viene organizando un concurso de cosplay con jurado profesional y premios en metálico.

A eso se suman torneos de videojuegos y zona gaming, concursos de baile, karaokes y exhibiciones de cultura coreana y talleres interactivos que suelen incluir desde caligrafía japonesa hasta creación de espadas de foam, dibujo manga o modelado 3D.

Para los que quieran vivir la experiencia en familia, existe una zona infantil y familiar, que incluye cuentacuentos, talleres y actividades con personajes disfrazados, convirtiéndose en una opción ideal para acudir en familia. Los aficionados a la cultura asiática, los videojuegos y la cultura friki tienen en este evento una cita ineludible a la que no pueden faltar.

