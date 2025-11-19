Fernando Giménez, experto en prevención de blanqueo de capitales

Fernando Giménez, como tantos cargos políticos, comenzó su carrera en la cantera, en su caso, llegó a ser presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP ... de Almería. Desde ahí dio el salto a la Diputación de Almería como jefe de Gabinete de la Presidencia –cargo de confianza– y, en 2018, con 30 años de edad, tomó posesión como diputado de la Corporación Provincial, aún con Gabriel Amat al frente. Su primer cargo fue el de responsable del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Desarrollo Digital.

Concejal del Ayuntamiento de Senés, municipio almeriense de menos de 300 habitantes, Giménez es graduado en Derecho y tiene título de Experto Universitario en Cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y responsabilidad de las personas jurídicas, según trascendió desde la entidad provincial en abril de 2018, cuando el entonces nuevo diputado tomó posesión del cargo. Además cuenta con diploma de experto profesional en Procedimientos Internos y Herramientas Informáticas. En la última composición de la Diputación de Almería, fue nombrado vicepresidente segundo y diputado de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo.

En lo tocante a la estructura orgánica del PP, Fernando Giménez ostenta la Vicesecretaría de Organización en la provincia de Almería, un de los puestos más relevantes y de mayor cercanía con el presidente.

Fernando Giménez estaba entre los investigados por el 'Caso Mascarillas' que llevó a la detención su compañero Oscar Liria y, ahora, el arresto junto al presidente de la entidad supramunicipal ha provocado que desde el Partido Popular se promueva su suspensión cautelar de militancia.