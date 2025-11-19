Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Giménez, en una comparecencia en la Diputación de Almería. R. I.

Fernando Giménez, experto en prevención de blanqueo de capitales

El vicepresidente de la Diputación de Almería detenido era jefe de Gabinete de Gabriel Amat antes de ser nombrado diputado de Presidencia en 2018

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Fernando Giménez, como tantos cargos políticos, comenzó su carrera en la cantera, en su caso, llegó a ser presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP ... de Almería. Desde ahí dio el salto a la Diputación de Almería como jefe de Gabinete de la Presidencia –cargo de confianza– y, en 2018, con 30 años de edad, tomó posesión como diputado de la Corporación Provincial, aún con Gabriel Amat al frente. Su primer cargo fue el de responsable del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Desarrollo Digital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  5. 5 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  6. 6 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  7. 7 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación
  8. 8 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  9. 9 Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables
  10. 10 Caso Mascarillas de Almería, cuatro años de investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fernando Giménez, experto en prevención de blanqueo de capitales

Fernando Giménez, experto en prevención de blanqueo de capitales