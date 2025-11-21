Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»

Ramón Fernández-Pacheco se ha convertido desde este viernes en el nuevo presidente del Partido Popular de Almería tras la renuncia de Javier Aureliano García, ... hasta ahora presidente del partido y de la Diputación de Almería de todos sus cargos para centrarse en su defensa como investigado en la segunda fase del caso Mascarillas.

«Todos estamos muy afectados, ellos –Javier Aureliano García y Fernando Giménez– son dos personas muy importantes, han sido muy importantes en la organización y nos unen muchos años de trabajo compartido. Llega el momento de que ellos demuestren su inocencia y confío en que van a poder hacerlo», ha argumentado el 'nuevo' presidente popular en una rueda de prensa acompañado del secretario general del PP, Antonio Repullo, a la espera de que salgan airosos de su nueva situación judicial. Por el momento, se encuentran en libertad con medidas cautelares tras haber declarado ante el juez.

En una sala llena de medios de comunicación y bajo la mirada de otros dirigentes como María del Mar Vázquez, Gabriel Amat, Aránzazu Martín o Ana Martínez Labella, los populares han rechazado la opción de celebrar un congreso extraordinario ante estos ceses, si bien han admitido que el nuevo presidente provincial deberá realizar «ajustes» para «iniciar esta etapa» con cierta «continuidad».

Ramón Fernández-Pacheco considera que el proyecto del Partido Popular de Almería es «mucho más grande que cualquier persona» y se basa en «la confianza» que los almerienses les ofrecen en las urnas desde hace «tantísimo tiempo y es sagrada». Por ello, ha trasladado que «no vamos a defraudarles». Sobre su nueva responsabilidad, apunta a que afrontará este «nuevo reto» acompañado de un «magnífico grupo de personas». «El proyecto del Partido Popular es mucho más grande que cualquier persona» y se basa en la «confianza sagrada» de los ciudadanos, según ha añadido antes de manifestar también su «compromiso» con el Gobierno andaluz al frente de la consejería de Agricultura, la cual lidera.

El dirigente popular ha resaltado que el Partido Popular de Andalucía actúa de forma «rotunda» ante cualquier investigación judicial, una rotundidad que «se demuestra no solo con palabras, sino con gestos y hechos». Por ello, aluden a la suspensión inmediata de militancia de los investigados «al tener conocimiento oficial del caso» investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, afirma, que «cuando una responsabilidad institucional lo exige, sabemos que hay una cosa más importante que los cargos: la propia institución y los ciudadanos».

En este sentido, Fernández-Pacheco destacó la «coherencia» de los ahora investigados de apartarse de sus responsabilidades para «no interferir en la investigación y garantizar que la justicia actúe sin cortapisas en un acto de ejemplaridad y, sobre todo, de respeto a la ciudadanía».

Sobre la posibilidad de que la investigación –bajo secreto de sumario– por parte de la UCO salpique a otros miembros del partido, el ahora presidente provincial subraya que «actuaríamos en base a los principios que caracterizan al Partido Popular de Andalucía desde siempre, que es la ejemplaridad». No obstante, señala que no tiene «indicios» de que se produzca dicha situación.

Alcaldes de Fines y Tíjola

Ante el caso Mascarillas, Fernández-Pacheco admite que «nunca hemos dicho que desconociéramos esta investigación» que comenzó en 2018 y, desde entonces, el Partido Popular actuó «con las mismas diligencias y ejemplaridad que ahora, somos un partido serio» y las decisiones no las realizan en base a «rumorología o de indicios poco fundados» sino de hechos «contrastados».

En este sentido, Antonio Repullo, respecto a la situación del ahora exvicepresidente de la Diputación Provincial, Fernando Giménez, considera que lo ocurrido con el caso Mascarillas «no tiene nada que ver» con los delitos actuales que se le acusa.

Y, sobre la situación del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, el secretario general del PP, explica que «no ha habido tiempo material de poder hablar con esta persona, pero sí es cierto que esperamos que renuncie a la Alcaldía», ha argumentado, si bien reconoce que la posesión del acta es una decisión «personal», por lo que si la mantiene será alcalde pero «no será un alcalde del PP».

Repullo también ha explicado que se va a analizar la situación del alcalde de Tíjola y también diputado provincial de Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, el cual se encontraría implicado en el caso junto con su mujer a través de una sociedad mercantil. «No hemos tenido tiempo tampoco de analizar esa situación», ha admitido antes de precisar que, no obstante, se recopilará la información suficiente al respecto para «no dar un paso en falso».

Situación de la Diputación Provincial

El nuevo presidente popular en Almería no ha querido ahondar en lo que va ocurrir con la Diputación de Almería ni qué diputado provincial quedará al frente de la misma. «Todas las decisiones que adoptemos las reflexionaremos muy bien y las consensuaremos en el seno del partido», manifiesta ante la entrada de nuevos diputados provinciales 'populares' por el partido judicial de Almería, ya que García era concejal por el Ayuntamiento de la capital –Ana Trigueros se sitúa como la siguiente en lista– y Giménez era concejal por el Ayuntamiento de Senés.

De momento, el cargo de presidente en funciones y vicepresidente primero recae en Ángel Escobar.

Al respecto, Repullo ha recordado que tras las renuncias se abre un plazo de diez días para que el Pleno de la Diputación tome cuenta de las renuncias y luego otros diez días más para que se nombre al nuevo presidente. En cualquier caso, Repullo ha apuntado que han sido los propios investigados quienes han decidido «libremente» abandonar sus responsabilidades orgánicas e institucionales para «sacar adelante» su defensa, que es en este momento su «máxima preocupación». «Yo les deseo lo mejor», ha añadido para mostrar su respaldo a la postura adoptada, que considera «un acierto».