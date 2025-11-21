Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramón Fernández-Pacheco, nuevo presidente del PP de Almería, en la rueda de prensa de la sede popular. E. P.

Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»

Tras la renuncia del hasta ahora presidente del partido y de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, Ramón Fernández-Pacheco se convierte en el nuevo presidente popular de la provincia

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Ramón Fernández-Pacheco se ha convertido desde este viernes en el nuevo presidente del Partido Popular de Almería tras la renuncia de Javier Aureliano García, ... hasta ahora presidente del partido y de la Diputación de Almería de todos sus cargos para centrarse en su defensa como investigado en la segunda fase del caso Mascarillas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  2. 2 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  3. 3 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  4. 4 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  7. 7 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes
  8. 8 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»

Fernández-Pacheco, sobre Javier Aureliano García: «Confío en que demuestre su inocencia»