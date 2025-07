Fernández-Pacheco: «El agua no ha sido una prioridad para el Gobierno central» Critica al presidente del Ejecutivo por no hablar en ocho años de agricultura y de acabar con el Trasvase Tajo-Segura «por cumplir una promesa electoral»

Si hay un asunto que desvela al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y DesarrolloRural, Ramón Fernández-Pacheco, ese es el que concierne en todo con el líquido elemento. Y es que, como advierte «todos los temas son importantes, pero ninguna adquiere la relevancia que tiene el agua». Y a la hora de aludir a ello es muy gráfico: «Hay un refrán que yo últimamente repito mucho, que es que un agricultor con agua puede tener muchos problemas, pero un agricultor que no tiene agua solo tiene un problema». Porque todo lo demás «pasa a un segundo plano».

En Andalucía el problema con el agua lo tenemos con el Gobierno de España, según el consejero, y en especial el agua para agricultura «que no ha sido una prioridad para el Ejecutivo». «A los lectores de IDEAL que lean este reportaje les pregunto a ver si alguno recuerda a Pedro Sánchez hablando de Agricultura en los casi ocho años que lleva de Presidente del Gobierno, porque yo no lo recuerdo», precisa.

Lo que evidencia, a su juicio, que «no es una prioridad para el Gobierno de España esa». Como tampoco lo es los efectos que va a tener la puñalada de muerte que ha asestado al Trasvase Tajo-Segura «por cumplir una promesa electoral formulada en Castilla-La Mancha en su día y que supone un ataque frontal para el desarrollo del Sureste español, para Alicante, Murcia, y Almería».

Desde la Junta de Andalucía, en este asunto, «estamos en primer lugar alegando en todos los foros en los que se puede de manera formal e iremos donde tengamos que ir para revertir esa situación y al mismo tiempo estamos invirtiendo» para paliar los efectos de esta medida. Así, por ejemplo, Fernández-Pacheco desvela que «estamos a punto de inaugurar la potabilizadora de agua en el Almanzora en la que hemos invertido nueve millones de euros».

El consejero reclama la puesta en marcha de una vez de la deseladora de Villaricos y hacer la del Bajo Almanzora y asegura que «hubiera merecido la pena mantener Carboneras como Dios manda» o es que nadie se acuerda del verano pasado que sufrieron los regantes del Campo de Níjar «porque la desaladora estaba como estaba y, del mismo modo, habría que haber hecho la nueva desaladora en el Poniente y ampliarla del Campo de Dalias».

Yhace otra revelación. «A los lectores de IDEALque no lo sepan les diré que Pedro Sánchez no ha traído ni un litro de agua a Almería nuevo; no hay ni una sola infraestructura promovida por el Gobierno de España que haya supuesto un litro más de agua para Almería, pero ni para los regantes, ni para el abastecimiento ni para nada. Esa es la realidad que tenemos».

Para revertir la situación, «desde la Junta de Andalucía estamos acometiendo numerosas obras». Así, «actualmente tenemos en ejecución obra en la provincia de Almería por valor de cien millones de euros». Dentro de este montante se incluye la recientemente entregada depuradora del Almanzora. Además, figura la ejecución de las de Canjáyar, Fiñana, Mojácar, Oria y Benizalón y las licitaciones de las de Cantoria y Huércal-Overa. También se han licitado los colectores de Balanegra, Berja y Dalías y se ha actuado en el embalse de Cuevas del Almanzora con la nueva potabilizadora.

Este presupuesto también abarca «el proyecto de garantía de abastecimiento para El Ejido con un desembolso de más de 15 millones de euros». En el apartado de terciarios también se incluyen las depuradoras de Los Vélez y las actuaciones en Roquetas de Mar y El Ejido, junto al nuevo terciario previsto a ejecutar en la Vega de Almería, en el Bobar. Se trata, por tanto, según el consejero de cien millones de euros «ahora mismo o ejecutados o en licitación;no son promesas, sino sobras que se pueden visitar».

En fechas recientes, por importe de más de diez millones fueron recepcionadas estaciones depuradoras en Cuevas del Almanzora, Abla y Fondón y este lunes se hace lo propio con la obra de garantía de abastecimiento en alta de agua desalada en Roquetas, valorada en 13,4 millones.

El Ejecutivo arrastra 118 obras pendientes en toda la región

«Desde la Junta de Andalucía hemos avanzado mucho en materia hidráulica en la provincia de Almería, pero como suele ser la tónica habitual, el Gobierno de España va a otra marcha y tiene 118 obras de interés general pendientes en Andalucía, de las cuales 20 están en Almería, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza con más obras pendientes en esta materia, después de Huelva», advierte el consejero, que detalla que las más importantes son «todas las relacionadas con la desalación, sin incluir Mar de Alborán que es de iniciativa privada y la Desaladora de Almería Capital, que es de uso exclusivo de abastecimiento y en la que nosotros estamos redactando un proyecto de ampliación u mejora tecnológica».

Plan PARRA

Con un presupuesto de 165 millones de euros la Consejería de Agricultura ya ha abierto el plazo para que las comunidades de regantes presenten proyectos que apuesten por modelos de regadío más sostenibles y eficientes con agua regenerada.

«El uso de aguas regeneradas para el regadío es una realidad que en Almería conocemos desde hace muchos años, pero que en otras zonas de Andalucía no se conoce tanto», advierte el consejero Ramón Fernández-Pacheco. Detalla que su consumo en el campo implica varios beneficios. «El primero, el ambiental, porque si se riega con agua de las depuradoras no se utiliza la de pozos o ríos.En segundo lugar, la planificación permite saber que se cuenta con un caudal fijo para el regadío. Y en tercer lugar, el plan PARRA nos va a permitir transformar mucho suelo agrícola en Andalucía, que actualmente es de secano y va a pasar a ser de regadío». Y es que «una hectárea de regadío produce seis veces más que una de secano».

El plan consiste en que la Junta de Andalucía «va a financiar el cien por cien de las actuaciones necesarias para llevar el agua regenerada hasta las comunidades de regantes con la construcción de terciarios con las canalizaciones». En estos momentos, «estamos trabajando ya con 40 comunidades de regantes de toda Andalucía, no solo de nuestras cuencas que gestiona la Junta de Andalucía, sino también de la Cuenca de Guadalquivir» y «esperamos recibir proyectos por un presupuesto superior a los 165 millones de euros que hemos previsto en un primer momento».