La Feria vibra con un gran cóctel musical

Almería se prepara para una Feria 2025 de auténtico lujo musical, un escaparate sonoro que promete satisfacer a los paladares más exigentes. La ciudad vibrará al ritmo de una programación ecléctica que tiene como gran estrella el esperado concierto de Leiva, un referente del pop-rock nacional. Pero la música no se detiene ahí. Los amantes de los sonidos más alternativos y de los de siempre, tienen una cita ineludible con los festivales Spice Monkey Festival y Gasolinera Fest, que llenarán de energía la noche almeriense. Para los que buscan la majestuosidad de los clásicos, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) ofrecerá un concierto que es ya una tradición, mientras que la Banda Municipal de Almería demostrará su impecable calidad musical. Una oferta variada y completa que convierte a la Feria 2025 en un epicentro musical.

Banda Municipal

El día 24 la Banda Municipal de Almería ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución. Bajo el título 'Una mirada a la música teatral europea. Oberturas, arias, dúos y coros de ópera, los músicos, bajo la dirección de José Solá Palmer, deleitarán a los asistentes. La entrada a este espectáculo es libre, hasta completar aforo.

Gasolinera Fest

¿Quién no se acuerda de las canciones que salían de los casetes que se compraban en las gasolineras y que nos han acompañado en numerosos viajes en coche? Recordar estos momentos, llenarnos de nostalgia e invitarnos a cantar a pleno pulmón grandes éxitos, es los que propone Gasolinera Fest, que llegará al Recinto de Conciertos del Ferial el día 28 a las 22.00 horas.

El cartel está compuesto por Junco (que se está despidiendo de los escenarios), Bordón 4, Juan de los Chunguitos. Los Calis y Rubén Martín. Un elenco que harán disfrutar a los asistentes de las mejores rumbas.

OCAL

'¿Bailamos?', es la propuesta para su concierto extraordinario de Feria de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) Tendrán lugar el 29 de agosto, a las 22,00 horas, en la Plaza de la Constitución. El repertorio cuenta con piezas de danza española -que bailarán Inés de Inés, Esther Pastor y Marta Bonilla- de tango- con Dévora Godoy y Carlos Guevara- y bandoneeón a cargo de Fabián Carbone. El concierto estará dirigido por Michael Thomas, su director titular.

Spice Monkey

El viernes 29 de agosto habrá otra propuesta musical. Se trata del Spice Monkey Festival donde a los amantes de la música remember les espera una noche de energía vibrante y buen rollo en el Recinto de conciertos del Ferial. Una noche de remember inolvidable con los temazos de siempre y la mejor atmósfera festivalera, que se prolongará desde las 19.00 a las 5.00 horas.

El cartel de este festival está formado por Fragma, Rebeka Brown, Just Louis, Javi Boss, Raúl Ortiz, Chumi DJ, Javi Reine, Di Martino, Alfredo Pareja, Paco García, Vicente Belenguer y Di Carlo.

Leiva

El plato fuerte de la programación musical llegará el último día de la Feria, el 30 de agosto, a las 22.00 horas, como previa al espectáculo piromusical que pondrá el punto y final.

Será Leiva el encargado de cerrar la feria almeriense con su gira 'Gigante' con la que está cosechando un gran éxito. Almería forma parte de las 30 ciudades españolas seleccionadas por el artista para su gira nacional, antes de cruzar el charco y embarcarse en su gira por Latinoamérica. Con una expectación desbordada, Leiva ha arrancado el Tour Gigante 2025, una ambiciosa gira que lo consolida como uno de los grandes referentes del panorama musical.

El madrileño ha llevado su nuevo disco por numerosas ciudades ya, con citas destacadas en grandes recintos como el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi en Barcelona. La gira, que destaca por una puesta en escena única y un sonido impecable, ha colgado el cartel de «sold out» en varias ciudades, demostrando la fidelidad de sus seguidores. El espectáculo llegará también a países como Chile, Uruguay, Argentina o México, extendiéndose hasta 2026.

Con su habitual carisma, el artista presenta en directo los temas de su álbum homónimo, así como los grandes éxitos de su carrera en solitario y su etapa en Pereza. La energía sobre el escenario y la conexión con el público son el sello de esta gira que marca un hito en su trayectoria.