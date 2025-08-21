Una Feria reinventada, sin perder esencia La semana grande de la capital está marcada este año por los cambios provocados por las obras de remodelación del Paseo de Almería

Pilar López Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 21:23

La Feria de Almería se vivirá en la ciudad del 22 al 30 de agosto con numerosas novedades. La capital se iluminará de color y alegría estos días donde los almerienses salen a la calle a disfrutar de su semana grande. El arranque oficial tendrá lugar este viernes con el pregón de Vicente Martínez, CEO de Almería Postureo. Un acto que, por primera vez, se ha trasladado al Recinto Ferial y se hará en la Portada de Feria, precediendo al tradicional encendido que tendrá lugar tras el pregón. Así se dará el pistoletazo de salida a la Feria de Almería 2025, una cita que, un año más, celebra la devoción a la Virgen del Mar y el espíritu festivo de una ciudad que se vuelca con su Feria. El espíritu que ha quedado fielmente recogido en el cartel oficial de la Feria 2025, obra del artista plástico local Javier Artero. La pieza, un vibrante óleo sobre lienzo, ha sido descrita como un reflejo de la dualidad de la Feria, con un lado que evoca la solemnidad de la Virgen del Mar y otro que explota en un estallido de color y movimiento, representando la alegría desbordante de los almerienses.

Este año, además, la Feria se vive con una novedad histórica: el traslado de la Feria del Mediodía a la Avenida Federico García Lorca debido a las obras de remodelación del Paseo de Almería. El cambio afecta a los ambigús aquí instalados. Lejos de ser un contratiempo, el cambio se presenta con un aire de renovación. Aunque también habrá Feria del Mediodía en el Recinto Ferial y en otros puntos del centro de la ciudad.

Y es que la Feria de Almería se divide en dos mundos que coexisten en perfecta armonía: la Feria del Mediodía y la Feria de la Noche. Este año, el Mediodía en su nueva ubicación tendrá los ambigús distribuidos de forma más abierta, creando espacios más amplios y luminosos que han favorecido la socialización y el disfrute. El ruido de las copas, el sabor de las tapas y el olor que sale de las planchas se mezclará con los sones flamencos y la música más actual, generando un ambiente vibrante.Al caer el sol, el protagonismo se trasladará al Recinto Ferial. Las luces de la Portada marcarán el inicio de la Feria de la Noche. El recinto, con sus atracciones mecánicas, sus puestos de comida y sus casetas, será el destino de miles de familias donde la diversión será la nota dominante en una zona donde la adrenalina de las atracciones se combinará con la música de las casetas y la gastronomía típica de la feria.

El contraste entre el ambiente del Mediodía y de la Noche serán la clave para satisfacer a todos los públicos, demostrando que la Feria de Almería es una celebración versátil que tiene algo que ofrecer a cada persona.

Más inclusiva

Almería tendrá una Feria que será más inclusiva que nunca. Entre las nuevas medidas: Cacharricos sin ruido todos los días hasta las 20:00 horas en el recinto Ferial y ,además, el lunes, martes y miércoles con horario ampliado de 19 a 22 horas; con pase preferente, sin espera en la cola de atracciones, para personas con capacidades diferentes y un acompañante.

El pregón oficial será interpretado en Lengua de Signos Española; en Alfaralmería habrá una jaima de 'Cerámica con talento', con exposición y venta de cerámica realizada por personas con discapacidad; se repite el día 26 el encuentro 'La Feria a tu Ritmo', con merienda inclusiva y animación en la Caseta Municipal con asociaciones del Espacio Alma; más toda la labor de la Fundación Music For All y también los códigos Navilens para una lectura accesible y adaptada para personas con discapacidad visual.Por otro lado, la Feria contará con un día LGTBI, el jueves 28 en la Caseta Municipal, para poder conmemorar el día del Orgullo. También habrá sendos Puntos Violeta contra la violencia de género, en Feria del Mediodía de 18:00 a 2:00 horas y Feria de Noche de 22:00 a 6:00 horas.

Tradición y devoción

Más allá de la diversión y el ocio, la Feria de Almería es, en esencia, una profunda manifestación de fe y tradición en honor a su Patrona, la Virgen del Mar. Los actos religiosos marcarán la agenda de la semana, atrayendo a miles de fieles.

El punto álgido de la devoción se vivirá en la Ofrenda Floral, una cita que llenará las calles del centro de un mar de flores y color. La procesión de la Patrona pondrá el broche de oro a los actos religiosos.

Una Feria con ritmo

La programación musical de la Feria de Almería 2025 se ha consolidado como uno de sus grandes atractivos, con una oferta que abarca desde los grandes nombres del panorama nacional hasta el talento local. El Recinto Ferial se ha convertido en el epicentro de los grandes conciertos, atrayendo a miles de personas cada noche.El cartel de este año ha reunido a figuras de la talla de Leiva. A él se han sumado artistas como Amaia, Miss Cafeína, Viva Suecia, Duncan Dhu que traerán su esencia al escenario almeriense del Cooltural Fest. Además, artistas veteranos como Junco, en su gira de despedida, actuarán en el marco del Gasolinera Fest. También habrá hueco para el remember con el Monkey Festival.Al margen de los conciertos, la Feria mantiene viva la tradición de los bailes de caseta y las verbenas populares. En el Recinto Ferial, la Caseta Municipal acogerá orquestas y grupos de baile que, noche tras noche, harán las delicias de los asistentes. El ritmo de los pasodobles, las sevillanas y la música más actual se alternará en las diferentes casetas, creando un ambiente festivo y familiar. La apuesta por los artistas locales también será notable, con varios escenarios dedicados a dar visibilidad a bandas y solistas emergentes de la provincia.

Toros

La Feria de Almería es, sinónimo de tradiciones. La Feria Taurina, una de las más prestigiosas del calendario nacional, ha sido uno de los pilares de la programación. El coso de la Plaza de Toros acogerá a los diestros más relevantes del momento, como Morante de la Puebla, Roca Rey y el local Manuel Escribano. El arte del toreo llenará la tarde de Almería de pasión y emoción.

Por otro lado, la alfarería y la cerámica tendrá n su espacio en la Feria, con la 33ª edición de Alfaralmería. Esta feria,es un espacio de encuentro con un oficio milenario que sigue vivo y en constante evolución, atrayendo a coleccionistas y a curiosos que buscan una pieza única hecha a mano.

Motor económico

La Feria de Almería es un impulso económico importante para la ciudad. La hostelería, el comercio y los servicios turísticos de la capital se ven beneficiados por una afluencia masiva de público.

Este año se enfrenta al reto de que es capaz de adaptarse a los cambios, incluso a un traslado histórico de su epicentro, sin perder su esencia.

La apuesta por la calidad en la programación, la seguridad y la limpieza serán claves para garantizar el éxito de la celebración.La Feria no es solo una semana de fiesta, es un motor social y económico, un escaparate cultural y un testimonio de la identidad de una ciudad. Con la vista puesta en la renovación del Paseo para el próximo año, la Feria 2025 será un emocionante experimento para demostrar que la tradición puede ser flexible y seguir cautivando a almerienses y visitantes, convirtiendo un reto en una oportunidad y una semana de fiesta inolvidable.