A la Feria, con refajo La feria del mediodía se enriquece con una exhibición en vivo y bailes con la indumentaria tradicional almeriense

IDEAL Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:14 Comenta Compartir

Si el Centro de Interpretación Patrimonial acoge una exposición sobre indumentaria tradicional, este miércoles, la feria del mediodía ha contado con un vestuario especial entre los asistentes durante una muestra en vivo de la ropa que llevaban los antepasados de Almería.

En el Mirador de la Rambla, donde se encuentran varios de los ambigús de la Feria del Mediodía, se han reunido más de un centenar de almerienses vestidos con la indumentaria almeriense del siglo XVIII y XIX, y han bailado danzas tradicionales de la tierra para, posteriormente, continuar su exhibición por el centro de la ciudad.

Además de aportar valor y vistosidad a la feria del mediodía, han promocionado el momento más importante, la novena edición del 'Encuentro de la Indumentaria y el Folclore Tradicional Almeriense', que tendrá lugar este miércoles, a partir de las 21 horas, con entrada libre hasta completar aforo, en la plaza de la Constitución.

Las tres actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Almería y coordinadas por la Agrupación Folklórica Alcazaba, con la colaboración de asociación cultural Acción Por Almería y la Agrupación Folklórica Antonio de Torres, y la Asociación Cultural Villa Carmen. Esta noche también bailarán representantes de la Asociación de Mujeres Adarve del Río y Coros y Danzas de Totana de la Peña La Mantellina.