La Feria homenajea a los mayores de Almería por su ejemplo de vida Reunió el lunes a un millar de personas con ganas de seguir disfrutando de la vida y compartir momentos de amistad y concordia

La Feria de Almería ha homenajeado, un año más, a sus vecinos más veteranos por ser ejemplo de vida y fuente de aprendizaje. La Caseta Municipal del Recinto Ferial volvió a abrir el lunes sus puertas a los héroes anónimos que, en la mayoría de casos, ayudan a construir ciudad, a mejorar y acompañar a los suyos, a compartir su experiencia como fuente de sabiduría y están siempre dispuestos a echar una mano en el amor por su entorno.

El XVII Homenaje a los Mayores reunió a un millar de personas con ganas de seguir disfrutando de la vida y compartir momentos de amistad y concordia.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, agradeció desde el escenario ese compromiso y generosidad de los mayores con la ciudad y les emplazó para que sigan activos y vuelvan en 2026. «Un año más, el Ayuntamiento rinde homenaje a los mayores de Almería. Son ya 17 años con esta actividad y quiero agradecer al área de Familia por sacar con tanta ilusión y cariño esta iniciativa que es ideal para que nuestros mayores socialicen, para que se encuentren año tras año y sigan aportando su experiencia, su historia, el amor por su barrio, por su gente y, sobre todo, el amor por nuestra ciudad. Nos ayudan mucho a crecer y seguir mejorando», resaltó.

A continuación, acompañada por Paola Laynez, concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, entre otros miembros del equipo de gobierno, la primera edil recorrió la caseta mesa por mesa recibiendo los saludos de todos cuantos quisieron compartir impresiones, felicitaciones, peticiones de mejora para sus barrios e, incluso, algunos 'selfies'.

El encuentro, que se celebra en los últimos años en horario nocturno para evitar las horas de más calor del mediodía, contó con animación, charanga y actuaciones musicales que permitieron a los mayores cerrar la cena con bailes con canciones de toda la vida, sin olvidar los pasodobles, siempre concurridos en la pista de baile.

El Homenaje a los Mayores durante Feria se enmarca en el V Plan Municipal de Acción Social para Personas Mayores de Almería, que contempla en uno de sus objetivos la «sensibilización social», así como la participación comunitaria como elemento para promover el envejecimiento activo y la promoción de actividades socioculturales de ocio y tiempo libre para evitar la soledad no deseada.

A través del área de Familia, Inclusión e Igualdad, esta velada social y festiva pone de manifiesto la importancia de los Centros de Mayores y las Asociaciones de Mayores de Almería, que dibujan la geografía del municipio y que están presentes en este homenaje a mayores.

El Ayuntamiento de Almería recuerda que forma parte de la Red Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para promover el envejecimiento activo, la participación social y la cultura de inclusión compartida por personas de todas las edades.

Desde el área de Familia, Inclusión e Igualdad también se organizan en Feria el homenaje a la mujer, que tuvo lugar el pasado domingo, y el homenaje a las personas con Discapacidad 'La Feria a tu ritmo', este martes, de nuevo en la Caseta Municipal, con la participación de numerosas asociaciones del tercer sector y que realizan actividades en el Espacio Alma.