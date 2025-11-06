Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entorno natural se enfrenta a amenazas con el turismo masivo o el cambio climático.

Una feria sin casetas ni farolillos, pero con conciencia medioambiental

Tres encuentros en noviembre reunirán a colectivos, expertos y ciudadanía para reflexionar y actuar por un futuro más sostenible

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:19

La Feria de las Causas Ambientales llega a Almería este mes de noviembre con una propuesta muy distinta a las tradicionales ferias de los municipios. ... No habrá música ni atracciones, sino charlas, talleres y espacios de reflexión sobre los principales retos ecológicos de la provincia. Y es que esta actividad tiene poco que ver con una feria al uso, más allá de ser un punto de encuentro para muchas personas con un objetivo común.

