Una feria sin casetas ni farolillos, pero con conciencia medioambiental

La Feria de las Causas Ambientales llega a Almería este mes de noviembre con una propuesta muy distinta a las tradicionales ferias de los municipios. ... No habrá música ni atracciones, sino charlas, talleres y espacios de reflexión sobre los principales retos ecológicos de la provincia. Y es que esta actividad tiene poco que ver con una feria al uso, más allá de ser un punto de encuentro para muchas personas con un objetivo común.

En este caso, se busca una reflexión sobre las necesidades de la provincia en materia medioambiental, que aclaren cuáles son los puntos de acción más urgentes, con la finalidad de poner en práctica actuaciones concretas. El evento se celebra en tres jornadas, los días 7, 8 y 17 de noviembre, y pretende impulsar la participación ciudadana en la defensa del entorno natural.

Un espacio para el diálogo y la acción

La primera cita será el viernes 7 de noviembre, a las 18:00 horas, en el salón de actos de la Escuela de Arte de Almería, donde se desarrollarán charlas, una mesa redonda y grupos de diálogo participativo sobre los principales problemas y posibles soluciones medioambientales. El objetivo es poner en común experiencias locales y fomentar el trabajo conjunto entre asociaciones y vecinos comprometidos con la sostenibilidad.

En un momento marcado por las crecientes amenazas al medio ambiente, desde la presión urbanística hasta el turismo desmedido o los efectos del cambio climático, los organizadores consideran que ya no basta con analizar datos o debatir sobre el problema.

Es tiempo de pasar de la reflexión a la acción, trazando objetivos concretos que permitan actuar cuanto antes. El propósito es implicar a cada persona y colectivo en la tarea común de mitigar los riesgos que se ciernen sobre la naturaleza y promover un modelo más sostenible para el futuro.

El mercado ecológico toma la Plaza de los Burros

El sábado 8 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, la actividad se traslada al Eco Mercado RAA, en la Plaza de los Burros. Allí se instalarán mesas informativas de distintas organizaciones ambientales y se ofrecerá una degustación de productos ecológicos locales, acercando al público el trabajo de productores sostenibles y asociaciones que promueven un consumo más responsable.

Manos a la obra en el Parque Natural

El cierre de la feria será el lunes 17 de noviembre, con una jornada práctica en Fernán Pérez, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Desde las 9:00 horas, los participantes podrán tomar parte en un taller de reparación de balates, una técnica tradicional que ayuda a conservar los paisajes rurales y prevenir la erosión del terreno.

La Feria de las Causas Ambientales invita así a los almerienses a pasar de la preocupación a la acción, sumando esfuerzos y acciones en torno al respeto por la naturaleza, la sostenibilidad, la economía circular y la ecología. Tres días para aprender, compartir y recordar que cuidar el medio ambiente también puede ser una forma de celebrar.