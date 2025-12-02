Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jornada en el Espacio Alma. R. I.

La Feria de las Asociaciones permite a 800 escolares de Almería acercarse a la discapacidad

Una treintena de entidades participa en la actividad organizada en el Espacio Alma

R. I.

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:04

Comenta

El Espacio Alma celebró ayer la tercera edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, en las que, como es habitual, puso en contacto a los ... escolares con las asociaciones del Tercer Sector. Más de 800 escolares participaron en diferentes actividades y conocieron las propuestas de 30 colectivos en la Feria de las Asociaciones. Un programa enmarcado en el mes dedicado a las personas con discapacidad, explicó el Consistorio en una nota.

