La Feria de las Asociaciones permite a 800 escolares de Almería acercarse a la discapacidad

El Espacio Alma celebró ayer la tercera edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, en las que, como es habitual, puso en contacto a los ... escolares con las asociaciones del Tercer Sector. Más de 800 escolares participaron en diferentes actividades y conocieron las propuestas de 30 colectivos en la Feria de las Asociaciones. Un programa enmarcado en el mes dedicado a las personas con discapacidad, explicó el Consistorio en una nota.

A lo largo del recorrido, los responsables institucionales asistentes ayer pudieron observar cómo cada entidad explicaba a los más de 800 escolares participantes la discapacidad o enfermedad con la que trabaja cada asociación, así como los recursos, terapias, apoyos y actividades que desarrollan para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. Esta interacción directa permitió al alumnado comprender de manera cercana la realidad de la discapacidad, sensibilizándolos y fomentando valores como la empatía, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

Estas jornadas forman parte del programa del Área de Familia, Inclusión e Igualdad por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que incluye 20 actividades del 22 de noviembre al 12 de diciembre.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almería continúa avanzando hacia una ciudad más humana, inclusiva, sostenible y cohesionada, donde la educación en valores y la participación social son herramientas fundamentales para seguir construyendo una Almería para todos.