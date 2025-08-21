La Feria de Almería más segura: 300 efectivos velarán por los asistentes La GRIP de la Policía Local, unidad canina, drones y videovigilancia formarán parte del mayor dispositivo de la historia de la ciudad

Cerca de 300 efectivos, entre Policía Local, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario, seguridad privada y personal del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, trabajarán de forma coordinada durante la Feria de Almería para garantizar el normal desarrollo de todas las actividades programadas desde ya este jueves, con el inicio del Cooltural Fest, hasta el domingo 31 de agosto, fecha hasta a la que se extiende la activación de este dispositivo.

Entre las novedades que presenta el despliegue -el mayor de la historia sumando el empleo de medios materiales-, destaca la participación del Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) de la Policía Local de Almería y de su nueva unidad canina, de medios aéreos (drones y helicóptero de Policía Nacional), caballería y videovigilancia, en este caso, dispuesta en el Recinto Ferial para un mejor control de todo aquello que suceda en el mismo y zonas aledañas.

Así se ha trasladado en la reunión de la Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada, en representación de la Subdelegación del Gobierno, de su vicesecretaria general, Raquel Contreras; los concejales de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca, y Cultura, Diego Cruz, además de mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que completan este dispositivo, tanto en su organización, coordinación e intervención, y técnicos municipales.

Entre todos, han abordado los puntos y las horas de mayor afluencia de público, así como los cortes y desvíos de tráfico rodado, con especial atención al desarrollo del Pregón, este año trasladado al Ferial, además del encendido de la portada, la celebración de conciertos, que concitan mayor presencia de público, como así ocurre en el caso del Cooltural Fest, los festejos taurinos o el desarrollo de los fuegos artificiales.

La alcaldesa ha agradecido a todas las instituciones participantes su implicación y ha animado a la ciudadanía a «disfrutar de la Feria con responsabilidad, civismo y confianza en un dispositivo preparado para responder a cualquier necesidad».

Coordinación y colaboración

Tras la reunión, la concejala de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca, ha recalcado la «colaboración a nivel institucional y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad» a nivel de coordinación, organización de los servicios y puesta a disposición de la ciudad de los medios necesarios para mantener la seguridad en estos días de fiesta».

Como parte del dispositivo de seguridad y prevención, a nivel local y respecto de años anteriores, Lorca ha subrayado como novedad la presencia, en tareas de control y vigilancia, del Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP), que prestará especial atención al interior y exterior del Recinto Ferial y al control de botellones. A estas tareas se incorporará igualmente este año, por primera vez, la recientemente creada unidad canina, apoyada en este caso también por efectivos de la Policía Nacional, y la disposición de videovigilancia en el Recinto Ferial y zonas aledañas.

En el marco de este operativo, la Policía Local además de velar por la seguridad, se encargará también de las labores de control de la venta ambulante, del tráfico rodado, los controles de alcoholemia y las inspecciones en el recinto ferial y la zona de la Feria del Mediodía.

Junto a Policía Local, y en el puesto permanente que se habilita cada año en el ferial, trabajará también Bomberos, con un retén operativo diario, integrado por 16 efectivos, que se verá reforzado con otro retén el día previsto para la celebración de los Fuegos Artificiales.

Por su parte, la presencia de miembros de Protección Civil será evidente en aquellos conciertos y actos con mayor presencia de público en el recinto ferial.

Las labores de seguridad prestadas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se verán complementadas con medios aéreos, incluyendo la participación en este dispositivo de drones y un helicóptero de la Policía Nacional, cuerpo que además estará operativo en esta Feria con una unidad de caballería y policía judicial.

En estas labores se prevé también más y mayor coordinación con la seguridad privada que se presta particularmente en el recinto ferial (casetas), sobre las zonas habilitadas de acceso al transporte público, con hasta ocho líneas que alcanzarán como destino el recinto Ferial, y paradas de taxi.