La Feria de Almería persigue el residuo cero de vidrio La campaña del Ayuntamiento de Almería y Ecovidrio prevé colocar siete contenedores especiales para la hostelería y entregar 45 cubos con ruedas a las casetas del Recinto Ferial

A. M. Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 14:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería y el Srap Ecovidrio han puesto en marcha una nueva campaña para fomentar el reciclado de los envases de vidrio durante la Feria de Almería 2025 en honor de la Virgen del Mar. De esa iniciativa, presentada junto al espacio en el que de forma principal se celebrará este año la Feria del Mediodía, el Mirador de la Rambla, ha dado cuenta el concejal de Sostenibilidad Ambiental y Energética, Antonio Urdiales, acompañado del presidente de la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal), Pedro Sánchez.

La campaña, que prevé contar con la participación de todas las casetas y establecimientos hosteleros, según ha explicado el Consistorio en una nota este jueves, se ha iniciado con una primera fase a través de una acción informativa dirigida a los hosteleros durante los días previos a la celebración de la Feria. En esta campaña, de forma gratuita, se entregarán 45 cubos de 120 litros, provistos con ruedas, para facilitar la labor de reciclado y recogida de los envases de vidrio.

Se realizará una operativa de recogida puerta a puerta de envases de vidrio en las casetas, todos los días comenzando a las 7 horas. Además, se instalarán siete contenedores especiales para la hostelería, dos de ellos tematizados y vinilados con motivos de la feria en diferentes puntos del recinto ferial.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha destacado que «esta campaña nos hace mucha ilusión porque combina dos grandes aspectos: la celebración de la Feria y el impulso al reciclaje del vidrio, una tarea en la que estamos comprometidos junto a los ciudadanos, Ashal y los hosteleros. Esta medida busca mejorar el acceso y la comodidad para los profesionales de la hostelería, responsables de aproximadamente el 50% del vidrio generado en Almería», ha detallado.

Urdiales ha recordado que en 2024 se gestionaron 2 millones de kilos de vidrio, de los cuales la mitad procedía del sector hostelero. «El vidrio es el residuo más fácil de reciclar, y el 100% de lo depositado en el contenedor se convierte en nueva materia prima», ha subrayado, enmarcando esta nueva campaña dentro de las políticas de economía circular del Ayuntamiento y la colaboración público-privada con Ecovidrio y Ashal.

Por su parte, el presidente de los hosteleros, Pedro Sánchez, ha agradecido al Ayuntamiento «por contar con la hostelería como parte de la solución al reto del reciclaje», reafirmando el compromiso del sector con la recogida puerta a puerta, que facilita la recogida de este residuo en los establecimientos del centro valorando «positivamente» que estas facilidades se mantengan también durante la Feria.

«Con el esfuerzo de todos los hosteleros, vamos a conseguir reciclar cada vez más vidrio y ser parte activa en la construcción de una sociedad más sostenible», ha concluido.

Beneficios medioambientales

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.

Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Reciclado de vidrio en Almería

La iniciativa forma parte del plan de impulso del reciclado en el sector hostelero, en el que se consumen el 50% de los residuos de envases de vidrio. Según los últimos datos disponibles de 2024, los almerienses reciclaron un total de 2.055.148 kilógramos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 10,14 kilogramos de vidrio por habitante (unos 35 envases).

En cuanto al ratio de contenerización, la ciudad dispone de un total de 697 contenedores verdes instalados, por lo que hay un contenedor por cada 291 almerienses.