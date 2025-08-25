Una Feria de Almería para los más pequeños Los juegos tradicionales infantiles vuelven a tener su espacio en el Parque Nicolás Salmerón, de lunes a viernes durante la Feria

María Paredes Moya Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 17:33 Comenta Compartir

Consolidado como uno de los grandes aciertos de los últimos años de la Feria de Almería, el Parque Nicolás Salmerón ha abierto este lunes 'sus puertas' al espacio de juegos tradicionales infantiles. Una propuesta que se desarrollará hasta el viernes, en horario de 11 a 13 horas, con participación totalmente libre y gratuita.

Bolos de madera, petanca, el juego de la cuerda, pinturas y colores, rayuela o el juego de las sillas han sido algunas de las actividades con las que han disfrutado el centenar de niños y niñas que han participado en alguna de las distintas propuestas.

Un espacio repleto de sombra, un pequeño oasis donde corre la brisa y los niños y niñas encuentran un marco perfecto para compartir juegos, conocer a otros compañeros y alejarse del día a día de 'los mayores', en un tiempo congelado en la bondad del aprendizaje. Los más pequeños de la casa se divierten, saltan, juegan y aprenden, afianzando así sus primeros recuerdos de Feria.

El martes y el miércoles, seguirán los juegos y, para el jueves y viernes, está previsto el taller artístico – musical para toda la familia 'Ven a mi feria' y el taller de música, movimiento y arte 'Vámonos pa' la feria'.

Este espacio está coordinado este año desde el área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería a través de Innova, dentro del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia en el marco de las Ciudades Amigas de la Infancia y dentro de la programación de Feria que coordina el área de Cultura.

Día del Niño en el Recinto

Recuerdan también desde el Consistorio que los más pequeños de la casa tienen todos los días un amplio hueco en la programación de la Feria de Almería pero que, si hay un día que está reservado para ellos con especial dedicación, ese es el miércoles. No en vano, es una tradición no escrita pero, posiblemente, puede ser la más inamovible de todo el programa.

Como cada miércoles de Feria, el recinto de la Vega de Acá tendrá precios reducidos en atracciones. Una iniciativa siempre bien recibida, como la que ha tenido, este lunes y martes, la de un horario especial sin ruido y con luces fijas para personas con hipersensibilidad auditiva y visual, de 19 a 22 horas, así como el propio miércoles.