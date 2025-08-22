La Feria de Almería, escenario de campeones Almería vivirá una 'Feria Activa' con más de 40 competiciones, un 15 por ciento más que en la pasada edición

La Travesía a nado es un clásico en la programación deportiva de la Feria de Almería.

La Feria de Almería se ha convertido en una semana en la que el deporte es el protagonista junto a la diversión, la gastronomía y la devoción. Un total de 40 competiciones se celebrarán durante la Feria de Almería 2025, un 15% más que en 2024, lo que refleja el interés por la práctica de la actividad física en la Feria. La magnitud se refleja en que cada día se celebran, de media, 5 actividades deportivas.

En su presentación, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, destacó que «algunos torneos tienen solera como el centenario Torneo de Frontón, que va por la edición número 130; el 43º Certamen Andaluz de Pesca Deportiva, la 331 Regata de Piragüismo, el 391 Open de Ajedrez, y el 531 Trofeo de Pesca Marítima Infantil y Juvenil».

En total habrá competición en fotografía submarina, fútbol, tenis, baloncesto, pádel, fútbol sala, vóley-playa, boxeo, judo, halterofilia, frontón, klask, natación, tenis de mesa, Speedcubing, bádminton, pesca, piragüismo, golf, tiro olímpico, petanca, ajedrez, pickleball, esgrima, fútbol de mesa, tenis playa, orientación, baloncesto en silla de ruedas.

Esta programación deportiva es también un reclamo para que personas de otras provincias acudan a Almería, participen en la competición deportiva y luego disfruten de la feria, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercio.

Las imágenes del concurso de Fotografía Submarina estarán expuestas en el Club de Mar , y participará, entre otros, el Campeón del Mundo de Fotografía y Vídeo Submarino, el cubano Fabián Alvarez.

Numerosos deportes se practicarán en la playa como el voley o el bádminton y habrá varios deportes novedosos como el Speedcubing o el pickleball.

Viernes 22

17:00 horas: XVI Torneo Feria de Almería. Diverbasket 3x3. En el Pabellón Distrito 6. Los Ángeles.

19:00 horas: Torneo Ne Waza de judo en el Pabellón Rafael Florido.

20:30 horas: Trofeo de FeriaCP Almería.Memorial RafaelTorres Tripiana. Complejo Deportivo de Los Ángeles.

20:30 horas: XXII Velada de Boxeo de laFeria. Palacio de los Juegos del Mediterráneo.

Sábado 23

9:00 horas: VII Trofeo de Feria de Almería Halterofilia 2025. Palacio de Deportes de Almería

9:00 horas: XIX Torneo de Golf. Alborangolf (Retamar).

9:00 horas: Trofeo Tenis de mesa en el Palacio de Deportes Mediterráneo 2005.

9:30 horas: XXV Open de Bádminton Feria de Almería. Pabellón José Antonio Segura.

10:00 horas: III Torneo de Speedcubing en Centro IKEA.

10:00 horas: XXXII Regata de Piragüismo. Playa de las Almadrabillas - Zona de la Ballena.

10:00 horas: Travesía a nado Carlos Tejada. Playa de la Térmica.

12:00 horas: V Torneo Klask de Feria de Almería 2025. Salones Parroquia de San Ignacio

17:30 horas: 130 Torneo de Frontón. CDM Frontón Andarax.

19:30 horas: Trofeo Más allá de las estrella de fútbol sala. Pistas Descubiertas CMD Oriente Los Ángeles

21:00 horas: XLIII Certamen Andaluz de Pesca Deportiva. Playa de Balerma.

Domingo 24

09:00 horas: III Torneo de Pickleball Feria de Almería. Pistas del Auditorio Maestro Padilla.

9:00 horas: Concurso de captura sin muerte de pesca infantil. Dársena del Club de Mar de Almería. 9:30 horas: XXXIX Open de Ajedrez. Salón Noble del Círculo Mercantil.

10:00 horas: Open Internacional de Petanca. Parque del Andarax.

10:00 horas: V Copa C. D. Desafío plato. Tiro Olímpico. Centro de Tiro Juegos del Mediterráneo Almería 2005, Gádor.

Martes 26

16:00 horas: ILIII Trofeo Infantil y Juvenil de Pesca Marítima. Camino del Faro, Puerto de Almería.

Miércoles 27

11:00 horas: Torneo de Feria de Esgrima. Hotel Barceló.

17:00 horas: IV Torneo de Tenis Playa. Delta del Río Andarax.

19:00 horas: VI Torneo Fútbol Cup (femenino). Complejo Deportivo Municipal Pedro Pérez 'Tito Pedro'.

Viernes 29

19:00 horas: Fútbol 7 masculino. Campo de Fútbol Rafael Andújar

19:00 horas: Torneo Cup de Fútbol 11 masculino. C.D.M. Pedro Pérez Tito Pedro

Sábado 30

8:00 horas: XXV Juegos de Orientación. Parque del Andarax.

10:00 horas: Trofeo Baloncesto en silla de ruedas. Pabellón Antonio Rivera.

10:00 horas: X Trofeo de Promoción Indalo de Ajedrez. Plaza Templete de la Música en el Parque Nicolás Salmerón.

19:00 horas: Fútbol 11 Femenino. Campo de Fútbol Rafael Andújar.

21:00 horas: Fútbol 11 masculino. Campo de Fútbol Rafael Andújar.