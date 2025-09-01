Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Feria de Almería 2025, «una de las más seguras de los últimos años»

El amplio dispositivo de seguridad de la Policía Local ha permitido disfrutar de las fiestas en un entorno de convivencia, seguridad y sin incidentes de gravedad

David Roth

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:32

Las fiestas patronales de la ciudad de Almería han llegado a su final sin males mayores. Según ha detallado la Policía Local, la Feria en honor la Virgen del Mar «ha sido una de las ferias más seguras de los últimos años» gracias, en gran parte, al amplio dispositivo de seguridad que se ha llevado a cabo desde el cuerpo policial, y que ha permitido realizar una labor preventiva fundamental para evitar la comisión de delitos, garantizando así la normalidad en el desarrollo de los diferentes eventos previstos.

En este sentido, la Policía Local de la capital almeriense ha realizado un total de 1.301 actuaciones de diversa índole que han contribuido a un desarrollo seguro y ordenado de las fiestas, lo que, unido a la coordinación entre unidades policiales y a la colaboración ciudadana, ha permitido que la Feria 2025 haya sido disfrutada por miles de personas en un entorno de convivencia, seguridad, respeto a las normas y sin incidentes de gravedad.

Del total de actuaciones, la mayor parte han sido identificaciones preventivas (254) y controles de alcoholemia y drogas (209), con siete positivos. Se han gestionado 178 objetivos perdidos, de los cuales 20 fueron devueltos a sus dueños, y se han impuesto 71 denuncias de tráfico. El número de denuncias por consumo o tenencia de drogas ha sido de 48; las actas por botellón, 32; y se produjeron 9 denuncias por orinar en la vía pública. Tan sólo se han producido siete asistencias sanitarias y seis detenciones por distintos motivos, como lesiones leves, contra la seguridad vial, o por reclamación judicial.

El balance del dispositivo confirma que la Feria 2025 se ha llevado a cabo en un ambiente seguro, con actuaciones policiales que garantizaron el cumplimiento de la normativa, la seguridad del tráfico y la convivencia ciudadana.

