Feria de Almería 2025: todos los cortes de tráfico y cambios de circulación La Feria de la Noche, la Batalla de Flores, la Procesión y otros eventos provocarán restricciones al tráfico durante la Feria y Fiestas en honor a la Virgen del Mar

La fluidez en el tráfico puede verse alterada con motivo de estas restricciones de Feria.

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 15:15

La Feria de Almería 2025 está a punto de comenzar y, con ella, llegan también los habituales cortes de tráfico y cambios en la circulación para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de las actividades. El Ayuntamiento de Almería ha detallado las incidencias previstas entre el viernes 22 y el sábado, festividad de la Virgen del Mar, además del domingo 31 de agosto, cuando tendrá lugar la tradicional procesión de la Patrona y de la imagen de San Indalecio, el patrón.

Feria del Mediodía

En lo que respecta a la Feria del Mediodía (del sábado 23 al sábado 30) el Paseo de Almería continúa cerrado al tráfico en su primer tramo, igual que hasta ahora, continuando abierto desde la Calle Lachambre/calle Rueda López y hasta la Plaza Circular.

Exposición de Vehículos

El sábado día 30 de agosto se cortará al tráfico el último tramo de Paseo de Almería, desde la calle General Segura, con motivo de la exposición de vehículos Seat 600 y Mini, desde las 09.00 y hasta las 14.00 horas.

Los taxis podrán hacer uso de las paradas convencionales, excepto el día 30 de agosto, en el último tramo del Paseo, por la exposición de vehículos.

Las zonas de carga/descarga del Paseo de Almería se mantienen operativas, excepto el día 30 de agosto, en su último tramo, para la exposición de los vehículos. Además, podrán ser utilizadas las cargas y descargas próximas: Plaza San Pedro, Calle Martínez Campos, Calle Javier Sanz, Obispo Orberá, etc.

Recreación Histórica los 'Coloraos'

Por su parte, el sábado 23, con motivo de la Recreación Histórica de la Sentencia y Fusilamiento de los 'Coloraos' en su 201 aniversario, en la fachada sur del Museo del Realismo (MUREC), en el Parque de San Luis, el tráfico quedará afectado a partir de las 11.00 horas.

El itinerario recorrerá el Paseo de San Luis, calle La Reina, Hospital, Plaza Doctor Gómez Campana, Los Duendes, Velázquez, José Ángel Valente, Plaza Campoamor, Arráez, Juez, Plaza Administración Vieja, Mariana, Jovellanos y Plaza de la Constitución.

Batalla de flores el lunes

El lunes 25 llega la Batalla de Flores, por lo que desde las 16.30 horas se verá afectado el tráfico en la Avda. Federico García Lorca, entre las calles Murcia y Alcalde Muñoz, por la ubicación de las carrozas y demás infraestructuras. Utilizarán el carril de la izquierda, dejando libre el de la derecha para emergencia.

La circulación en el recorrido se verá afectada a partir de las 19.15 horas, con el siguiente itinerario: Avda. Federico García Lorca, sentido descendente, hasta la altura de Obispo Orberá, se gira a la izquierda hacia Dr. Gregorio Marañón, calle Altamira ascendente hasta Dr. Carracido/Plaza Altamira, giro a la izquierda por Dr. Carracido hasta San Juan Bosco, giro a la derecha por Avda. Federico García Lorca, en sentido ascendente, kiosco Chirivía, calle Sor Policarpa, y Avda. de Santa Isabel hasta María Auxiliadora/calle Río Grande.

Ofrenda Floral a la Virgen del Mar

La Ofrenda Floral a la Virgen del Mar que tendrá lugar el sábado 30 en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Mar a las 11.00 horas hará que queden cortados, de 10.00 a 14.00 horas, los accesos a la Plaza Virgen del Mar desde Lucano, Séneca, General Tamayo y Álvarez de Castro.

Quedará prohibido el estacionamiento en el lateral de la Plaza Virgen del Mar y en la calle Álvarez de Castro, desde Gerona a General Tamayo, desde las 8.00 y hasta las 15.00 horas.

Procesión el domingo 31

Ya el domingo 31 llegará la procesión de la Virgen del Mar, acompañada por la imagen de San Indalecio, patrón de Almería. Esto afectará al tráfico, a partir de las 20.00 horas, en el siguiente itinerario: Santuario Virgen del Mar, Plaza Virgen del Mar, Lucano, Trajano, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Velázquez, Los Duendes, Dr. Gómez Campana, Braulio Moreno, Pintor Días Molina, Paseo de San Luis, Puerta del Mar, Parque Nicolás Salmerón, Reina Regente, Plaza Circular, Gerona, Álvarez de Castro, Plaza Virgen del Mar y Santuario, donde se hará una bendición y canto de la Salve.

Feria de la noche

En el recinto ferial, los cortes al tráfico rodado se realizarán, diariamente, desde las 18.00 y hasta las 06.00 horas, excepto servidumbre y personal autorizado. Los accesos de los vecinos en vehículos autorizados se realizarán por el Camino de la Goleta y Alcalde Santiago Martínez Cabrejas. El filtro del controlador se realizará en Alcalde Santiago Martínez Cabrejas con Árbol del Caucho. Los nuevos viales de la AL-12 permanecerán abiertos en todos sus sentidos de circulación.

Han sido habilitados cuatro aparcamientos oficiales de Feria en las inmediaciones del Recinto Ferial.

Inauguración y encendido

Para el acto de inauguración y encendido del Ferial (Viernes, 22 de agosto) se habilitará en doble sentido de circulación los dos carriles descendentes de la calle Árbol del Paraíso, desde las 07.00 horas del viernes día 22 de agosto y hasta las 05.00 horas del sábado 23 de agosto.

Paradas de autobuses urbanos y taxis

Para quienes usen los transportes públicos, las paradas de autobús están previstas paradas en la calle Árbol del Paraíso, zona norte, y en Árbol del Paraíso, a la altura de la calle Acebo.

Todas las paradas de taxi se ubican en la calle Árbol del Paraíso, en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la rotonda de la calle Acebo y el Camino de la Goleta.

Por último, los accesos a las instalaciones del Club Natación, mediante vehículos, se realizarán por la vía de servicio del lateral del río Andarax, desde la Avda. de Cabo de Gata, del viernes 22 al sábado 30 agosto, desde las 18.00 y hasta las 23.30 horas.