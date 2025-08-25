Feria de Almería 2025

Fran Hidalgo Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 12:19 Compartir

La Feria de Almería regresa del 22 al 30 de agosto para llenar la ciudad de color, música y devoción. Este año, la cita incorpora importantes cambios motivados por las obras de remodelación del Paseo de Almería. El pregón de Vicente Martínez, creador de 'Almería Postureo', se traslada por primera vez al Recinto Ferial, coincidiendo con el encendido oficial de la portada. Asimismo, la Feria del Mediodía se reinventa en la Avenida Federico García Lorca, conocida como la Rambla, aunque también contará con ambigús en distintas plazas del centro.

La programación combina tradición, inclusión y modernidad. Habrá más horas de 'feria sin ruido' para favorecer la accesibilidad, un día dedicado al colectivo LGTBI, puntos violeta contra la violencia de género y espacios inclusivos como 'Cerámica con talento'. La música, uno de los grandes atractivos, reunirá a artistas de primer nivel como Leiva, Amaia, Viva Suecia o Duncan Dhu, además de festivales como Cooltural Fest, Gasolinera Fest y Spice Monkey. La Feria Taurina mantiene el pulso con la presencia de figuras como Morante de la Puebla, Roca Rey y Talavante, mientras que la devoción a la Virgen del Mar volverá a congregar a miles de fieles en la Ofrenda Floral y la procesión.

IDEAL agradece el respaldo de las empresas colaboradoras y anunciantes que hacen posible esta publicación especial, un escaparate imprescindible de la riqueza cultural, social y económica que supone la Feria para la ciudad.

Te invitamos a descubrir el suplemento completo en el librillo digital que encontrarás a continuación o en la versión en PDF disponible a través de este enlace.

