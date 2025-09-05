El fenómeno del petaqueo, una actividad «alarmantemente extendida» en Almería La Fiscalía alerta del crecimiento de este negocio auxiliar con fines ilícitos en la provincia, donde se han incautado alrededor de 88.944 litros durante 2024

Nerea Escámez Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:57

La Fiscalía ha advertido de que la actividad del petaqueo está «alarmantemente extendida»en Almería, una situación que ya han venido informando con anterioridad y que continúa siendo un «panorama desolador» que se «mantiene» en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, en esta ocasión la correspondiente a 2024, publicada ayer.

Antidroga avisa de que este emergente negocio «se incrementa al extenderse por nuevas vías» y amplían su actividad «al transporte de cocaína». Ya en la Memoria de 2022, vuelven a recordar, que «se realizó una propuesta de modificación legislativa en relación con la actividad del petaqueo» y apuntan a que esta actividad, «lucrativa y aparentemente hasta ahora desprovista de las consecuencias penales del tráfico de sustancias estupefacientes está extendiéndose» en la costa. De hecho, subrayan que en Almería se han incautado hasta 88.944 litros de gasolina, cantidad que pone de relieve la presión policial y judicial ejercida hasta el momento. Además, la estadística refleja que en la provincia de Huelva han sido 147.192 litros de combustible.

De hecho, el documento arroja que los delegados antidroga de las Fiscalías de Andalucía, lideradas por la Fiscal coordinadora de Andalucía y delegada de Cádiz, han realizado «un esfuerzo para la presentación de casos relacionados con el 'petaqueo' considerada como actividad típica del artículo 568 del Código Penal.

A modo de ejemplo, recuerdan que operaciones como la llamada 'Ovidio', que se realizó en todo el Poniente almeriense, permitió demostrar que el negocio del petaqueo, estaría vinculado con el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Esta macrooperación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Berja y en la que participaron más de 200 agentes, permitió la detención de 24 personas y la intervención de «un importante número de garrafas de combustible» así como vehículos y dinero en efectivo.

Nueva vía de persecución

No obstante, la Fiscalía insiste en que, para el resto de casos, ha comenzado a presentar acusaciones por delito del artículo 568 del Codigo Penal sobre la tenencia de sustancias inflamables. En el informe resalta que la fiscal delegada de Cádiz y coordinadora de Andalucía ha emitido una nota interna analizando las posibilidades de que «determinadas actividades de petaqueo puedan ser consideradas delictivas». Entre otras cosas, el análisis se centra en «los elementos del tipo» ya que «se trata de un delito de peligro abstracto cuya acción es la posesión, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables, en las que se incluye la gasolina y el gasoil».

Además, durante la redacción de este informe, la Audiencia Provincial de Cádiz, reunida en pleno, ha considerado «mayoritariamente que la conducta del petaqueo es incardinable» en el artículo 568 del Código Penal.

No obstante, apuntan a que la penalización autónoma de la conducta de petaqueo «sería una solución más idónea», apuntan a que la nueva vía de persecución penal de la actividad puede «tener un impacto importantísimo en la lucha contra el tráfico de drogas dificultando el uso de estas narcolanchas que encontrarán de esta forma más dificultades para abastecerse del imprescindible combustible».

Un control exhaustivo

Hay que recordar que la Junta de Andalucía va a abrir expediente a siete gasolineras 'low cost' de la provincia por detectar repostajes superiores a 75 litros, que podrían destinarse al abastecimeinto de narcolanchas.

Entre otras intervenciones destacables, resalta la operación 'Caramel', celebrada en julio de 2024, cuando incautaron 30.0000 litros de combustible. La presión policial continúa, un año después, en la provincia, donde la Guardia Civil ha realizado distintas operaciones en las que han intervenido más de 7.450 litros en El Ejido, Garrucha, Vera o Adra.