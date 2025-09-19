Ya hay fecha para la vuelta de los vuelos entre Almería y Gran Canaria La compañía aérea Bínter ha dado a concer en su página web el día en que retornará la conexión con el archipiélago canario

David Roth Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:10

La aerolínea Binter ya ha puesto fecha a la reanudación de su ruta directa entre Almería y Gran Canaria. En su página web es posible reservar billetes a partir del 31 de marzo de 2026, lo que confirma la vuelta de esta conexión, que se inauguró el pasado 1 de abril de 2025 como el primer enlace aéreo directo entre la provincia y el archipiélago canario.

De este modo, tal y como estaba previsto desde el anuncio de la programación, la ruta dejará de estar operativa el 25 de octubre de 2025 para regresar en primavera. La compañía recuerda que se trata de un servicio diseñado para la temporada de verano, cuando la demanda turística es más alta, y que su suspensión en invierno responde a la planificación habitual de su red de vuelos.

La puesta en marcha de esta conexión fue recibida como una noticia histórica, ya que hasta entonces los almerienses carecían de vuelos directos a Canarias, lo que obligaba a realizar escalas en Madrid, Barcelona u otros aeropuertos peninsulares. Con Binter, por primera vez se podía volar sin transbordos desde El Alquián hasta Gran Canaria y, además, conectar fácilmente con el resto de islas gracias a la amplia red interinsular de la aerolínea, que opera más de 200 vuelos diarios.

Desde su inicio, la ruta ha contado con dos frecuencias semanales, los martes y sábados, lo que ha supuesto una oferta de cerca de 20.900 asientos al año. En estos meses de funcionamiento, la compañía ha destacado el buen comportamiento en la ocupación de plazas, tanto de viajeros canarios que visitan Almería como de residentes en la provincia que aprovechan la oportunidad para viajar al archipiélago.

Una pausa hasta primavera

Con la suspensión temporal, el aeropuerto de El Alquián se quedará durante unos meses sin su única conexión directa con Canarias. Sin embargo, el hecho de que Binter ya haya programado la venta de billetes a partir del 31 de marzo aporta certidumbre y confirma la voluntad de la aerolínea de mantener el enlace en próximas temporadas estivales.