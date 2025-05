Fátima Herrera, nueva portavoz del PSOE en Almería

Alicia Amate Almería Lunes, 26 de mayo 2025, 12:26 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

El de Fátima Herrera se postulaba como uno de los nombres para tomar el relevo de Adriana Valverde al frente del Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Almería. Y, finalmente, así ha sido. En la mañana de este lunes, apenas 12 horas después de que la ya exportavoz anunciase que dejaba el cargo a través de redes sociales, Herrera se ha presentado «con muchísima ilusión y con muchísimo orgullo» junto a los dos ediles que serán su principal apoyo en esta nueva etapa de su vida política: Raúl Enríquez, nuevo viceportavoz, y Carmen Aguilar, nueva secretaria del GMS.

En su presentación ante los medios, que ha tenido lugar durante un desayuno en el Hotel Catedral, Herrera ha trasladado los que serán los principales puntos de su gestión del GMS, que promete poner énfasis en atender las demandas de los vecinos de la capital.

«Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a trabajar para ofrecerle a la ciudadanía un proyecto que sea una alternativa al Partido Popular porque pensamos que Almería puede ser la ciudad que merece ser, porque todas las transformaciones de esta ciudad realmente importantes, como ha sido el auditorio, como ha sido la Universidad, el paseo marítimo, han venido de manos de alcaldes socialistas», ha destacado la nueva portavoz del PSOE.

Preguntada sobre la posibilidad de que sea ella quien lidere la candidatura de la formación a las elecciones municipales (que deberán celebrarse en mayo de 2027), ha preferido no adelantarse a los acontecimientos. «Eso ahora mismo no toca; eso tocará cuando toque. Ahora mismo, solamente me voy a centrar en trabajar con la ciudad, en trabajar en el grupo, en escuchar a los vecinos y, cuando llegue ese momento, ya se sabrá», ha referido.