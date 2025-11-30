Las farmacias de Almería renovarán las recetas de pacientes crónicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunció este domingo durante su intervención en el acto central en ... Honor a la Inmaculada Concepción, patrona de los farmacéuticos, en Sevilla, que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación de tratamientos de pacientes crónicos. Así, explicó que «antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente».

Como detalló el consejero, este nuevo programa, que conectará al profesional de farmacia con el profesional que prescribe el medicamento, «estará instalado en todas las farmacias a principios de año y en el mes de marzo permitirá que sea el propio farmacéutico el que pueda solicitar la renovación de tratamientos para pacientes crónicos sin que el paciente tenga que pedir cita ni acudir al centro de salud».

Según precisó la Junta en una nota, este programa tendrá una última fase que permitirá ya en el segundo trimestre de 2026 que cualquier farmacia de fuera de Andalucía pueda también comunicarse con un médico del Servicio Andaluz de Salud.

«Buena noticia»

Una «buena noticia», como subrayó Sanz, que va a suponer «una mejora en la atención sanitaria a la ciudadanía» y que viene a reforzar su convencimiento de que «la farmacia comunitaria es un aliado estratégico para nuestro sistema sanitario».

El titular de Sanidad, que participó en los actos centrales organizados por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla, puso en valor «la estrecha colaboración» entre la Consejería de Sanidad y la farmacia comunitaria, a la que definió como «parte fundamental del sistema público sanitario de Andalucía». Un sistema, dijo, «que es mejor gracias a vosotros y del que todos debemos sentirnos muy orgullosos».