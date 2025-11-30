Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las farmacias de Almería renovarán las recetas de pacientes crónicos

Antonio Sanz: «Antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico«

IDEAL

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:46

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunció este domingo durante su intervención en el acto central en ... Honor a la Inmaculada Concepción, patrona de los farmacéuticos, en Sevilla, que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación de tratamientos de pacientes crónicos. Así, explicó que «antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente».

