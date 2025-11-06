Estas son las familias que pueden solicitar el cheque-bebé con una cuantía de 100 euros mensuales

Los almerienses que acaben de tener un hijo o hayan adoptado recientemente están en un buen momento para solicitar el cheque-bebé. Esta ayuda para ... las familias almerienses llega en un contexto de baja natalidad en la provincia y de incremento de los precios. Gracias a su gestión sencilla y su carácter universal, esta prestación se ha convertido en una de las ayudas más accesibles y útiles para las familias.

Además, requiere tan solo un trámite rápido que garantiza un ingreso mensual que puede suponer una gran contribución a la economía doméstica en los primeros años de crianza. La ayuda estatal para la crianza de hijos menores de tres años amplió sus beneficiarios hace unos meses y puede solicitarse fácilmente desde la web de la Agencia Tributaria.

La llegada de un hijo siempre cambia la vida, pero no solo eso, también altera, y de qué forma, el presupuesto familiar. Para aliviar parte de ese esfuerzo económico, el Gobierno mantiene activa la prestación por crianza, conocida como Cheque-Bebé 2025, que concede 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años. La medida, recogida en la nueva Ley de Familias, tiene carácter universal y es compatible con otras ayudas públicas, tanto estatales como autonómicas y municipales.

Además, desde hace unos meses, se ha ampliado y pueden solicitarla madres desempleadas con subsidio, trabajadores autónomos, padres con custodia exclusiva y tutores legales, además de las madres trabajadoras que ya la percibían. El objetivo es impulsar la natalidad y reconocer la diversidad familiar existente en España, incluida la provincia de Almería, donde cada año nacen más de 5.000 niños según el INE.

Quién puede solicitar el Cheque-Bebé 2025

Pueden beneficiarse las personas que cumplan los requisitos como tener residencia legal en España, acreditada con DNI o NIE, tener hijos menores de tres años (desde el mes de nacimiento o adopción), estar dadas de alta en la Seguridad Social o en una situación asimilada, como desempleo con prestación, baja médica o excedencia por cuidado de hijos y tener custodia o convivencia efectiva con el menor.

Incluso quienes no estén trabajando actualmente pueden acceder si han cotizado al menos 30 días o han cobrado una prestación por desempleo antes del nacimiento o adopción.

Cómo solicitar la ayuda paso a paso

El trámite es completamente online y se realiza a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, cumplimentando el modelo 140 (Deducción por maternidad).

El pago se realiza mensualmente en la cuenta bancaria indicada. Por ejemplo, si el hijo nace en abril y la solicitud se presenta en mayo, el primer ingreso llegará a finales de ese mes o a comienzos de junio.

Compatibilidades y duración

El cheque-bebé puede cobrarse junto a la deducción por maternidad del IRPF, la prestación por nacimiento y cuidado del menor y otras ayudas locales, como los cheques municipales en poblaciones de Almería o los incentivos autonómicos. Solo es incompatible con prestaciones similares de regímenes especiales como Muface, Isfas o Mugeju, salvo renuncia a una de ellas.

El importe se mantiene en 100 euros al mes por cada menor hasta el mes siguiente a cumplir los tres años. En partos múltiples o adopciones simultáneas, la cantidad se multiplica por cada hijo.