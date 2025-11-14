Familias con empleadas del hogar, 'desconcertadas': «No sabemos por dónde empezar»

«No sabemos por dónde empezar». Así resume una vecina de la capital el sentir de muchas familias almerienses que, desde el viernes, 14 de ... noviembre, están obligadas a evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar que tienen contratadas en sus domicilios, debido a la entrada en vigor de una nueva normativa. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, convierte a los empleadores domésticos en responsables directos de la prevención de riesgos, y el incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000 euros.

«Tenemos una persona que viene tres veces por semana a limpiar y planchar, pero no sabemos si tenemos que hacer un plan igual que una empresa o algo más sencillo. La verdad, estamos un poco perdidos», explica esta vecina. «Nadie nos ha explicado nada, nos hemos enterado por el periódico. Vamos a tener que ponernos manos a la obra para entender qué tenemos que hacer exactamente».

Un derecho de las trabajadoras

Lo cierto es que, desde este 14 de noviembre, todos los empleadores de trabajadoras domésticas deben disponer de una evaluación de riesgos laborales firmada por la trabajadora y a disposición de la Inspección de Trabajo. El trámite puede realizarse gratuitamente en la plataforma prevencion10.es, creada por el Gobierno para cumplir el decreto aprobado en septiembre de 2024 que reconoce el derecho a la salud laboral de las empleadas del hogar.

La medida surge tras múltiples denuncias de precariedad en el sector. Según informó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación de la herramienta, algunas empleadas han denunciado situaciones «incompatibles con una democracia avanzada».

Sin embargo, hay familias almerienses que desconocen hasta qué punto tendrán que evaluar los riesgos, qué costes puede suponer dicha evaluación y qué medidas correctivas habrá que tomar, en caso de que haya acciones preventivas que no se cumplan. «No tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer. Estamos de acuerdo en que la seguridad en el puesto de trabajo es un derecho del trabajador, pero estamos desconcertados porque es algo totalmente nuevo para nosotros».

Cómo hacer la evaluación: pasos y plazos

El proceso, aunque diseñado para ser 'sencillo', está generando confusión en muchos hogares. El procedimiento comienza con el registro del empleador en el área de servicio del hogar familiar dentro de la plataforma prevencion10.es. A continuación, deben cumplimentarse cuestionarios sobre el domicilio y las tareas de la trabajadora, desde el uso de productos químicos hasta el levantamiento de peso o la exposición a caídas.

La herramienta detecta los riesgos, los clasifica por colores según su gravedad y propone medidas preventivas. Al finalizar, genera un documento editable que debe guardarse en el hogar y firmarse por ambas partes. «La intención es buena, pero la práctica es un poco complicada. Supongo que con el tiempo nos acostumbraremos», afirma esta vecina.

Multas y asesoramiento

El Ministerio de Trabajo ha fijado las sanciones por incumplimiento en un mínimo de 2.451 euros y hasta 49.180 euros en casos graves o reincidentes. Para resolver dudas, se ha habilitado el teléfono 91 363 43 00, disponible en horario de mañana. Además, la web incluirá materiales explicativos, fichas de equipos de protección y tutoriales para ayudar a las familias.

En Almería, asociaciones de servicio doméstico, empresas de prestación de servicios domésticos, atención a domicilio, de intermediación y gestorías, entre otras, ya han comenzado a recibir consultas. La inquietud es la sensación predominante porque muchos hogares no saben si están obligados o cómo hacerlo bien.

Un cambio histórico en los derechos del trabajo doméstico

La nueva obligación forma parte del proceso de equiparación de derechos de las empleadas del hogar con el resto de trabajadores. Tras el reconocimiento del derecho a paro en 2022 y a la indemnización por despido improcedente, ahora se da un paso más en la protección de su salud laboral.

Mientras tanto, en muchas casas de Almería, las familias siguen frente al ordenador, intentando completar su primera evaluación de riesgos. «No sabemos por dónde empezar, pero tendremos que hacerlo», dice María con una sonrisa resignada. «Al fin y al cabo, si sirve para mejorar las condiciones de quien nos ayuda en la casa, valdrá la pena.»