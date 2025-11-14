Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La evaluación de riesgos se registra a través de una web del Ministerio de Trabajo.

Familias con empleadas del hogar, 'desconcertadas': «No sabemos por dónde empezar»

La nueva normativa obliga a los hogares con trabajadoras domésticas a realizar una evaluación de riesgos laborales a través de una herramienta online

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

«No sabemos por dónde empezar». Así resume una vecina de la capital el sentir de muchas familias almerienses que, desde el viernes, 14 de ... noviembre, están obligadas a evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar que tienen contratadas en sus domicilios, debido a la entrada en vigor de una nueva normativa. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, convierte a los empleadores domésticos en responsables directos de la prevención de riesgos, y el incumplimiento puede acarrear multas de hasta 50.000 euros.

