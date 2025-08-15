Las monitoras de la escuela trabajan junto a 20 menores que provienen de familias vulnerables en el centro de la ciudad.

Clemen Solana Almería Viernes, 15 de agosto 2025, 23:03

Juan Alcaraz y Raquel Rodríguez encuentran dificultades para llegar a final de mes. Él trabaja y ella estudia. Media hora antes de las nueve de la mañana llevan a sus tres hijos a la escuela de verano Francisca Jiménez que gestiona 'Cruz Roja Juventud' en Almería junto a las de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra. La del colegio de sus hijos les costaría 400 euros. «Los niños son niños, da igual si tiene más o tienen menos», afirma la vecina.

El técnico de Infancia y Juventud en Almería y coordinador de las escuelas de verano en la provincia, Germán Martín, trabaja en el proyecto para «motivar» ante el absentismo escolar de los niños en «exclusión social». La conciliación familiar, las normas y la alimentación son otros de los ejes en los que se emplea Cruz Roja en la provincia..

Este es el primer verano de la monitora Mariángeles Ballesta en la escuela. La maestra prepara las activi dades de la jornada. Junto a varias voluntarias, despeja la zona de juegos y lectura. En pocos minutos, trabajarán junto a 20 niños. «Otros niños con recursos tienen la oportunidad de ir a otra escuela de verano, pues hay que dar la oportunidad a una criatura de vivir un verano como cualquier niño», sostiene otra vecina.

-Pasa el verano entre niños.

-Y qué buena oportunidad. Estudié magisterio y esta escuela forma muy bien. Me gusta rodearme de ellos y aprender. Cada niño tiene su propia situación, también las familias. Hay que llegar a conocerlos y comprender sus debilidades para posicionarlos en su lugar y ver qué sienten.

-¿Qué le enseñan?

-Que afrontan temas verdaderamente complicados desde muy pequeños. Muchas de sus situaciones me vendrían grandes a mí y soy adulta. Son tremendamente valientes con ocho años.

-¿Qué se respira cuando llega?

- Mucha ilusión, ganas supremas y nervios. Es que tenemos una responsabilidad ante 20 niños. Hacemos actividades desde primera hora de la mañana para crear una rutina y ellos lo agradecen todo.

-La rutina es vital.

-Es que muchos no la tienen fuera de aquí. Les preguntamos por el día anterior, les ofrecemos el desayuno, leen y hacemos actividades. Concienciamos sobre el cepillado de dientes, el lavado de manos y cuestiones básicas.

-¿Cuál fue su primer choque de realidad?

-Tratar con niños que provienen de familias vulnerables tiene una doble historia. No se nos puede olvidar que son niños y que proceden de situaciones fuera de lo normativo.

-¿Qué historia le toca el alma?

-Hay un niño que no quiere ir a clase durante el curso escolar, pero aquí viene encantado. Él mismo, el niño, nos dice que aquí no llora.

-¿A qué suena el silencio cuando no sabe responder?

-Hay muchas necesidades, diversas todas. Muchos temas se intuyen y muchos otros te los dejan intuir.

-Se convierte en referente.

-Y no es nada fácil. Tenemos que cuidar el lenguaje porque importa mucho. Y hay que entenderlos como lo que son, personas. Cualquier tema se puede tratar, evitarlo es fomentarlo. Ellos se ven reflejados en nosotras. Son los adultos de mañana y creamos la sociedad del futuro. Todos los movimientos y cualquier detalle son importantes.

-¿Qué inquietudes se tiene con ocho años?

-Ser niño. Hay bastante diversidad étnica y todos se llevan bien. No han tenido mucha influencia del mundo sobre el odio exterior. Sí hay un pequeño porcentaje de esa influencia, los niños escuchan y retumba en ellos ciertas ideas que no se debería. Lo básico es el respeto.

-¿Qué papel juegan las monitorias más allá?

-Somos profesionales, pero también personas. Hay que brindarles apoyo y gestionar lo que necesiten para que se sientan bien.

-¿Se puede educar cuando hay miedo?

-Es complicado porque cada niño es un mundo y tiene su historia detrás. Los métodos son diferentes y claro que es difícil, pero para eso trabajamos.

-¿Qué pasará con estos niños en septiembre?

-Espero que vuelvan al curso escolar con alegría porque aquí hay un camino de seguimiento. Estoy segura de que irán con ilusión y la impronta que le hayamos ofrecido.

- ¿Y quién la cuidará a usted?

- Cuando finalice la escuela lloraré. Es un proceso complicado, pero es lo que hay. Me he formado para ello, pero estaré triste. ¿Y ahora qué?, eso pensaré.

-¿Se olvida a los adolescentes?

-La sociedad en general olvida a los adolescentes. Cruz Roja tiene el límite de las escuelas de verano a la educación primaria, hasta los 12 años. Sí que tenemos proyectos en invierno para los adolescentes e incluso pueden ser voluntarios. Hay un lapso de edad que queda relegado. Se critica mucho a la juventud, pero el sistema tampoco crea espacios adecuados para relacionarse y compartir.

-¿Qué falla entre los recursos institucionales?

-Si una asociación puede crear espacios, puede hacerlo el Ayuntamiento y cualquier institución.

-¿El Ayuntamiento se remanga lo suficiente?

-Siempre puede hacer más. Es tan sencillo como gestionar actividades. Crear espacios no es ninguna tontería.

-¿Qué tiene Almería para que un proyecto así cobre tanta importancia?

-Tiene necesidades. No nos vayamos lejos, la vemos en la puerta de casa. Existe diversidad en todas las ciudades, pero las familias de Almería sí que acogen este tipo de programas.

-Hay voces que los tachan de parche...

-Eso es una falta de conocimiento y de ignorancia muy grande. Trabajamos con 20 niños y a todos les viene bien. Algunos se pueden sentir solos en casa y aquí se relacionan con otros niños. Además, les garantizamos tres comidas de la mañana. Ni de lejos es un parche.